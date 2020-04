RIVOLTA DEI TITOLARI DI BAR RISTORANTI GELATERIE ABBIGLIAMENTO PARRUCCHIERI ESTETISTI! 3.000 DANNO CHIAVI NEGOZI A SALA!

mercoledì 29 aprile 2020

MILANO - Regole chiare su come riaprire. Questo chiedono, oltre alla riduzione delle tasse locali, i commercianti milanesi. Tremila di loro, per lo piu' titolari di bar, ristoranti e gelaterie, ma anche di negozi di abbigliamento, parrucchieri ed estetisti, si sono uniti spontaneamente e hanno organizzato questa mattina una manifestazione di protesta davanti a Palazzo Marino.

In piazza della Scala fisicamente erano in tre, nel rispetto delle misure anti-contagio, ma hanno consegnato all'assessore comunale al Commercio Cristina Tajani le 3.000 chiavi delle serrande che rischiano di restare abbassate.

Uno dei delegati del gruppo, Alfredo Zini, presidente del Club Imprese Storiche di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza ha dichiarato: "Il tam tam di imprenditori che stanno a casa tutto il giorno, ma che non stanno con le mani in mano ascoltando quello che ci racconta la politica, ci ha portato in modo spontaneo ad aggregarci. Abbiamo messo insieme quelle che possono essere le necessita', sviscerando anche i problemi che le task force non riescono a capire", ha spiegato ancora Zini, ponendo l'esempio delle cucina: "Di fronte alla stufa di un ristorante o di una pizzeria a volte lavorano due o tre persone in un metro e mezzo. Non si potra' andare certamente con i guanti di lattice sui fuochi, quindi cosa si fara' nelle cucine, un piatto unico?".

"Noi rappresentiamo il settore dei pubblici esercizi che ha fatto rinascere la 'Milano da bere', che ha portato un valore aggiunto in questi anni alla citta' di Milano e ha dato un'economia forte a questa citta'. Probabilmente la politica non ci sta ascoltando e quindi abbiamo deciso di dare un segnale forte, da parte di imprenditori che nella loro storia non sono mai scesi in piazza in maniera cosi' massiccia, soprattutto in un momento cosi' tragico", ha detto il presidente del Club Imprese Storiche di Confcommercio, che al Comune di Milano ha posto due richieste precise: "Ridurre i tributi locali e farsi portavoce per avere un vademecum con tutte le regole chiare per poter far ripartire le nostre imprese e per verificare i costi che si dovranno sostenere, perche' se saranno altissimi alcuni non avranno la possibilita' di fare investimenti che non verranno recuperati". Dalla Tajani - ha riferito Zini al termine dell'incontro - gli imprenditori hanno ricevuto "rassicurazioni e massimo sostegno: ci ha detto che ci sono sul tavolo gia' dei provvedimenti da parte dell'amministrazione comunale per trovare le risorse per ridurre i contributi locali".

Resta il fatto che non esistono risposte da parte del governo Conte che è rimasto muto sul taglio delle tasse ai settori "massacrati" dall'epidemia, primi dei quali il turismo e la ristorazione, e le misure decise per il rientro al lavoro dal prossimo 4 maggio sono impraticabili nel settore ristorazione e in generale nei bar e in tutto il settore food. A margine della clamorosa protesta dei negozianti di Milano va detto che anche nel settore trasporti pubblici della Lombardia sarà impossibile mettere in pratica le disposizioni volute dal governo Conte, prima delle quali il distanziamento "obbligatorio" perchè renderebbe ingestibili i flussi e causerebbe contemporaneamente il tracollo finanziario delle società pubbliche di gestione.