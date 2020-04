GALLERA: ''QUELLI COL SENNO DI POI CHE SPUTANO SENTENZE E VELENO DA COMODE SCRIVANIE O DAI DIVANI DI CASA FANNO SCHIFO''

giovedì 16 aprile 2020

MILANO - "Leggo stupito e molto amareggiato gli articoli che appaiano in questi giorni su importanti giornali. Assisto poi disgustato a molteplici azioni di gigantesca deformazione della realtà e di sciacallaggio politico e mediatico".

Lo scrive l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio GALLERA, in un post su Facebook, commentando le velenose polemiche sollevate dalla sinistra, Pd e M5s, sulla gestione dell'emergenza sanitaria in Lombardia.

"Dal 20 febbraio viviamo la più grande emergenza sanitaria che la Lombardia abbia mai vissuto - sottolinea -. Nel mio ruolo di assessore al Welfare dal primo momento ho dedicato tutto le mie forze, le mie capacità, le mie energie fisiche e psichiche a fronteggiarla e a combatterla. Sono stati e sono ancora momenti pieni di tensione, rabbia, frustrazione e sofferenza. Abbiamo dovuto prendere decisioni difficili in tempi ristretti ma bisognava salvare la vita alle persone".

"Trovare un respiratore o una Cpap per far respirare chi non ce la faceva più - sottolinea - recuperare mascherine e camici per i nostri operatori sanitari, fare in modo che le autoambulanze trovassero un pronto soccorso dove portare i pazienti e una barella su cui sdraiare chi soffriva, organizzare le visite domiciliare delle unità speciali di continuità assistenziale, attivare il telemonitoraggio dei pazienti a domicilio, cercare di ampliare il più possibile la capacità di fare tamponi per soddisfare al massimo le tantissimi esigenze diagnostiche".

Quindi aggiunge: "I dati sono in miglioramento grazie alle misure di contenimento che abbia fortemente voluto e adottato e al comportamento responsabile dei lombardi ma c'è ancora moltissimo da fare per prenderci cura dei grandi traumi fisici e psicologici di chi è stato in terapia intensiva, per riorganizzare il sistema ospedaliero e rafforzare il sistema territoriale io continuo il mio lavoro con immutata determinazione e motivazione e guardo con distacco a quanti 'col senno di poi' dalle comode scrivanie o dai divani di casa sputano sentenze e veleno.

Noi siamo stati e siamo in trincea e non agiamo né abbiamo mai agito per compiacere i 'professori del giorno dopo', ma sempre e solo per soffocare la diffusione del coronavirus e salvare la vita ai lombardi"

"Noi - rimarca infine GALLERA - siamo stati e siamo in trincea e non agiamo ne abbiamo mai agito per compiacere i 'professori del giorno dopo' ma sempre e solo per soffocare la diffusione del coronavirus e salvare la vita ai lombardi".