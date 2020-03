LA UE ABBANDONA L'ITALIA E VIETA I CORONABOND. SALVINI: EMETTIAMO TITOLI DI STATO ITALIANI PER FINANZIARE SPESE ITALIANI

domenica 29 marzo 2020

"Io mi impongo di pensare positivo. Soltanto, non vorrei che da lunedi' ci fossero gli italiani in fila fuori dai Comuni a chiedere soldi che non ci sono". Lo dice al Corriere della Sera il leader della Lega Matteo Salvini, in merito alle misure annunciate ieri dal Governo per le fasce sociali piu' in difficolta'. "Attenzione con i sindaci. I soldi annunciati sono quelli che gia' facevano parte dei bilanci, e che i Comuni stavano usando per altro - aggiunge -. Se ascoltando la televisione al sabato sera, uno si sente dire che ci saranno i buoni per la spesa, le bollette e quant'altro, magari s'ingenerano aspettative a cui poi difficile dare seguito". La proposta di Salvini e' "stampare moneta. La Svizzera, compilando un foglio, ti mette a disposizione fino a 500 mila euro, la Gran Bretagna ti garantisce fino all'80% dello stipendio, gli Usa destinano fino a 2.000 euro a famiglia. Loro possono farlo. Noi no, perche' abbiamo l'euro. E, mi faccia dire, anche questa Europa". "Ho molto gradito le parole del presidente Mattarella e anche quelle di Romano Prodi - spiega l'ex ministro dell'Interno -. D'altronde, sentirsi dire dalla von der Leyen che la Germania ha ragione... Ho apprezzato anche Conte quando ha detto 'se e' cosi', facciamo da soli'".

Salvini propone "un'emissione di titoli italiani con un tasso di vantaggio. Oggi l'Ue non lo permette. Ma a fronte di un Ue che ti lascia da solo, di una Germania che ti mette le dita negli occhi e di un Consiglio che quando scoppia un incendio ti dice 'vediamo tra 15 giorni', che cosa si deve fare? Noi abbiamo scritto un decreto di 19 articoli per mettere a disposizione le casse integrazioni. Se il governo non impone che siano le banche, con la garanzia dello Stato, ad accreditare subito le casse integrazioni sui conti dei cittadini, diventa un problema serissimo. Anche i sindaci, preferirebbero di gran lunga che lo Stato garantisse per i debiti dei Comuni. Allora si' che si libererebbero grandissime risorse per affrontare l'emergenza. Quella sanitaria e quella economica".

Eintanto, arrivano i sondaggi ad affondare la Ue, disprezzata come non mai in passato. Il "braccio di ferro tra il nostro governo e l'Ue per avere finanziamenti garantiti dagli altri Paesi è stata la ciliegina sulla torta, caduta nel momento in cui i cittadini già non riconoscevano nell'Europa un alleato fedele nella gestione dell'epidemia in Italia". Subito dopo, Noto spiega come non si possa escludere che "questa sensazione di essere lasciati da soli influisca concretamente sulle aspettative del futuro e anche in questo caso i numeri non sono incoraggianti". Infatti, "ben 1/3 dei lavoratori teme che nei prossimi mesi possa essere licenziato o che il proprio lavoro possa diminuire. In entrambi i casi si prevedono forti disagi economici che variano da reddito zero o parzialmente ridotto". Preoccupazione che viene registrata non tra i dipendenti pubblici, ma fra quelli del settore privato, imprenditori, commercianti e partite Iva. "Se per alcune di queste categorie è prevista la cassa integrazione - scrive Noto -, anche se al momento è programmata solo per 90 giorni, per altre invece il rischio è la mancanza di liquidità: il 22% degli italiani afferma che già all'inizio del prossimo mese potrebbe avere difficoltà ad effettuare la spesa".