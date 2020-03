GIULIO GALLERA: IERI SERA IN LOMBARDIA I POSTI IN TERAPIA INTENSIVA ERANO QUASI FINITI, MA GRAZIE ALLA C.R.I. 30 IN PIU'

martedì 17 marzo 2020

MILANO - In Lombardia "ieri eravamo quasi a zero come posti letto in terapia intensiva". L'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, intervenendo ad Agorà su Rai 3, ha tracciato un bilancio della situazione che si vive negli ospedali lombardi alle luce del boom di ricoveri di persone contagiate dal Coronavirus. "Lavoriamo sulle ore", ha spiegato Gallera puntando l'accento sulla decisione della Croce Rossa di Milano di donare 30 respiratori da mettere a disposizioni degli ospedali lombardi: "Quando alle 10 di ieri sera mi è arrivata la notizia mi sono quasi messo piangere per la tensione della giornata e per la bellissima novità". Ora "vado a recuperare questi 30 respiratori", ha detto ancora l'esponente della giunta Fontana precisando che grazie al materiale sanitario donato dalla Croce Rossa "da stasera diamo una speranza a 30 lombardi che ora fanno fatica a respirare".

L'assessore ha poi parlato del progetto di realizzare un ospedale con 500 posti di terapia intensiva nei padiglioni di FieraMilanocity. Anche dopo il no della Protezione Civile, Regione Lombardia ha "deciso di andare comunque avanti" per la sua strada: "E' per questo - ha puntualizzato Gallera - che abbiamo chiamato il migliore uomo sulla piazza, Guido Bertolaso che è arrivato ieri a Milano e si è attivato immediatamente. Bertolaso ha gestito emergenze in tutto il mondo e ha aperto canali con Stati e aziende di tutto il mondo. Contiamo che lui possa avere i canali per trovare i respiratori che vanno a ruba ma ci sono. Qualche canale secondo noi c'è e va esplorato fino in fondo. E' chiaro che ha accettato questa sfida perchè vuole portare il suo contributo". Quanto alla tempistica, "ci vorranno 10 giorni da quando riusciremo a recuperare respiratori e personale". Recupero dei respiratori che, ha chiarito ancora l'assessore lombardo, "deve avvenire nel giro di 3-4 giorni, almeno per quanto riguarda gli ordini".