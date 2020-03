NOTIZIA CENSURATA / IN SLOVENIA NUOVO GOVERNO NAZIONALISTA ANTI IMMIGRAZIONE, MA LA NOTIZIA NON ''APPARE'' IN ITALIA

martedì 3 marzo 2020

LONDRA - L'informazione italiana asservita agli interessi delle oligarchie finanziarie Ue non ha scrupoli nell'usare l'emergenza del coronavirus per censurare notizie che danno fastidio al governo e un esempio in tal senso riguarda ciò che sta avvenendo in Slovenia.

Infatti in questo paese al confine con l'Italia mercoledi' scorso Janez Jansa, leader del partito anti-immigrati Slovenian Democratic Party, e' stato nominato primo ministro dopo aver trovato un accordo per formare una coalizione di governo con altri tre partiti.

Questo accordo e' il risultato della caduta del governo di centro sinistra avvenuta a gennaio causata dai continui disaccordi tra i cinque partiti che facevano parte di quella coalizione.

Jansa non e' la prima volta che e' a capo di un governo visto che in passato aveva ricoperto la carica di primo ministro due volte ma e' stato costretto alle dimissioni nel 2013 perche' accusato di corruzione anche se poi questo caso e' stato annullato dalla corte costituzionale.

Il leader dello Slovenian Democratic Party, un alleato del primo ministro ungherese Viktor Orban, nel 2018 e' stato quello che ha ottenuto piu' voti ma non e' riuscito a trovare altri partiti per formare una coalizione ma adesso c'e' riuscito e formera' un'alleanza col partito Nova Slovenija, il Modern Centre Party e il partito dei pensionati DESUS e su un parlamento di 90 seggi ne avra' 48.

Il programma della coalizione prevede piu' fondi per la sanita', piu' posti gratuiti negli asili, controlli piu' efficienti alle frontiere e politiche piu' severe sui rifugiati.

Anche se e' ancora troppo presto per fare previsioni e' possibile prevedere che la Slovenia chiudera' le sue frontiere alle orde di immigrati siriani che dalla Turchia pianificano attraversare i Balcani per arrivare in altri paesi europei e sicuramente fara' fronte comune con l'Austria che proprio pochi giorni fa ha dichiarato che e' pronta a chiudere le frontiere se l'Unione Europea non fara' nulla per fermare l'ondata migratoria proveniente dalla Turchia.

Come era facile prevedere questa notizia riportata anche da Yahoo e' stata completamente censurata dalla gtande stampa italiana tutta "europeista" perche' si vuole convincere gli italiani ad accettare piu' immigrati.

Noi ovviamente non ci stiamo e abbiamo deciso di riportare questa notizia perche' vogliamo che l'Italia chiuda le frontiere.

GIUSEPPE DE SANTIS