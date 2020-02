IN CINA EPICENTRO E LUOGO D'ORIGINE DELL'EPIDEMIA DI CORONAVIRUS DA 10 GIORNI PIU' GUARITI CHE NUOVI MALATI (EVVIVA!)

venerdì 28 febbraio 2020

PECHINO - Il numero giornaliero di nuovi pazienti dimessi dopo essere guariti dalla Covid-19 in Cina ha superato quello delle nuove infezioni per il decimo giorno consecutivo, secondo quanto riferito oggi dalla Commissione sanitaria nazionale cinese. Nella giornata di ieri, giovedi' 27 febbraio, 3.622 persone nella Cina continentale sono state dimesse dalle strutture ospedaliere dopo essersi ristabilite, un numero decisamente superiore rispetto a quello dei nuovi casi di infezione confermati, che ieri sono ammontati a 327. Un totale di 36.117 pazienti infetti dal nuovo coronavirus sono stati dimessi dagli ospedali cinesi dall'inizio dell'emergenza sino alla fine della giornata di ieri, secondo la commissione. Il 27 febbraio ha segnato il nono giorno consecutivo in cui il numero giornaliero di nuove infezioni nella Cina continentale e' rimasto inferiore a mille. Secondo i dati, anche i pazienti con coronavirus recentemente guariti nella provincia di Hubei e nella sua capitale Wuhan hanno superato le nuove infezioni nella giornata di ieri.

l numero totale di infezioni da coronavirus in Cina e' salito a 78.824, mentre il bilancio delle vittime e' aumentato a 2.788. 327 nuove infezioni da coronavirus e 44 nuovi decessi sono stati segnalati il 27 febbraio nella Cina continentale. La provincia di Hubei, focolaio dell'infezione, ha riportato 318 nuovi casi di polmonite da coronavirus ieri, 41 nuovi decessi e 3.203 pazienti ristabiliti e dimessi dagli ospedali. Il numero totale di infezioni nella provincia e' salito a 65.914, con 26.403 pazienti recuperati e 2.682 morti. Il primo rapporto di autopsia di una vittima di Covid-19 ha rivelato lesioni della malattia limitate ai polmoni, e nessuna prova sufficiente a dimostrare che la malattia aggredisca altri organi.

Il ministero cinese della Pubblica istruzione sta osservando attentamente la situazione epidemica e sta predisponendo piani per garantire la salute e la sicurezza degli esaminatori e degli insegnanti che prendono parte all'esame nazionale di ammissione universitaria di quest'anno, il "Gaokao". Rapporti hanno rivelato che il presidente del consiglio di amministrazione della catena di farmacie "Kangbaixin" con sede a Pechino e' stato arrestato dalla polizia per presunta vendita di 580 mila mascherine protettive contraffatte, per un importo complessivo di oltre 4,3 milioni di yuan (613.882 dollari). Lunedi', la Regione amministrativa speciale di Macao riaprira' tutti i locali di intrattenimento: la citta' non ha segnalato nessun nuovo caso di Covid-19 per 23 giorni consecutivi.