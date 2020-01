UE VORREBBE INCASSARE DIRETTAMENTE UNA PLASTIC TAX PAGATA DA TUTTI I CITTADINI PER COPRIRE IL BUCO-BREXIT DI 15 MLD/ANNO

lunedì 13 gennaio 2020

LONDRA - Pochi giorni fa, il parlamento britannico ha approvato a larga maggioranza la legge che stabilisce che la Gran Bretagna lascera' definitivamente l'Unione Europea il 31 Gennaio del 2020.

Al momento nessuno sa quali saranno i rapporti futuri tra Gran Bretagna e UE ma quel che e' certo e' che dopo il periodo di transizione che finira' il primo gennaio del 2021 l'Unione Europea perdera' i 15 miliardi di euro all'anno che la Gran Bretagna versa alla UE e questo per i burocrati europei e' un grosso problema visto che dovranno colmare questo buco.

La soluzione piu' logica sarebbe quella di eliminare gli sprechi e ridurre di parecchio la spesa sostenuta dall'Unione Europea, ma ovviamente questo non avverra' mai e difatti i parassiti di Bruxelles sono gia' al lavoro per introdurre una nuova tassa comunitaria.

A tale proposito e' emerso che la Commissione europea vuole introdurre una tassa sulla plastica non riciclata e i proventi di questa tassa non andranno agli stati membri ma direttamente nelle casse dell'Unione Europea e in questo modo la UE spera di raccogliere 42 miliardi di euro per tutta la durata del bilancio che e' di sette anni. Questa tassa - ovviamente - ricadrà direttamente sui cittadini degli stati membri della Ue, aggravando ulteriormente la già tremenda pessione fiscale.

Inoltre la Commissione europea vuole convincere gli stati membri a trasferire i proventi del trading di emissione di anidride carbonica direttamente nelle casse dell'Unione Europea (attualmente questi profitti vanno ai singoli stati) e aumentare il prezzo dei permessi per produrre anidride carbonica al fine di avere piu' entrate.

Al momento non e' chiaro se e quando queste nuove tasse saranno adottate visto che occorre un accordo unanime tra tutti gli stati membri e questo non e' affatto scontato e non a caso il ministro degli affari europei dell'Irlanda Helen McEntree ha dichiarato che c'e' molto lavoro da fare prima di decidere se introdurre una simile tassa, ma di certo i parassiti di Bruxelles faranno molta pressione sui singoli stati visto che hanno parecchio da perdere.

A prescindere dall'importanza di ridurre il consumo di plastica cio' che conta in questa storia e' il principio che la UE introduca nuove tasse e se oggi tassera' la plastica in futuro potrebbe tassare le buste paga o i redditi e questo e' chiaramente inaccettabile specie se si pensa che a prendere queste decisioni sono burocrati che non rispondono a nessuno del loro operato e lascia senza parole il fatto che una notizia cosi' importante, riportata dal Daily Express, sia stata completamente censurata dalla stampa italiana sebbene questo piano avra' grossa influenza sulla vita di tutti noi.

Noi ovviamente non ci stiamo e abbiamo deciso di riportare questa notizia non solo per smascherare i piani malefici dei burocrati europei ma anche per convincere gli italiani che solo gli stati nazionali possono tassare e non la UE.

GIUSEPPE DE SANTIS - Londra