CROAZIA ACCUSA LA UE DI NON FARE NULLA PER AIUTARE I GIOVANI A TROVARE LAVORO NELLE PROPRIE NAZIONI E FORMARE FAMIGLIE

martedì 7 gennaio 2020

LONDRA - Negli ultimi anni, in diversi Paesi e' aumentato il numero di coloro che sono contrari al libero movimento delle persone all'interno della UE in quanto questa politica ha visto le nazioni piu' ricche invase da milioni di lavoratori disposti a lavorare per salari da fame, e questa e' una delle principali ragioni per cui i cittadini britannici hanno deciso in massa di uscire dall'Unione Europea, dando la vittoria alle recenti elezioni politiche al partito Conservatore guidato da Boris Johnson.

Se questa reazione non e' affatto sorprendente, cio' che stupisce e' che adesso la libera circolazione e' sotto attacco anche in diversi Paesi dell'est europeo e a tale proposito e' degna di nota la dichiarazione che il primo ministro croato Andrej Plenkovic ha rilasciato al Financial Times.

In una intervista rilasciata al quotidiano della City, Plenkovic sostiene che la libera circolazione stia causando danni enormi ai piccoli Stati dell'est perche' contribuisce ad aggravare il problema della perdita dei loro abitanti con gravi conseguenze economiche.

Per dimostrare meglio la gravita' del problema, Plenkovic ha fatto l'esempio della Croazia, un paese di quattro milioni di abitanti dove ogni anno il numero di persone morte, all'incirca 15 mila, supera quello delle nascite.

Ebbene, non bastasse la bassa natalita', la Croazia sta perdendo molte persone in eta' da lavoro perche' vanno a lavorare in altri Stati della UE e questa fuga sta creando non pochi problemi e questo vale non solo per la Croazia ma anche per altre nazioni quali Lettonia, Romania e Bulgaria.

Per risolvere questo gravissimo problema il primo ministro croato vuole che la UE metta il calo demografico al centro della sua agenda politica.

Al momento non e' chiaro se la Croazia, che adesso ha la presidenza della UE, vuole una limitazione della liberta' di movimento, ma certo il fatto che anche i paesi dell'est si oppongano a questa politica la dice lunga su come la UE stia lentamente morendo e non e' un caso che questa notizia sia stata censurata dalla stampa italiana perche' darebbe parecchio fastidio alla sinistra e al Vaticano.

Noi ovviamente non ci stiamo e abbiamo deciso di riportarla non solo perche' crediamo che gli italiani abbiano il diritto di conoscere la verita', ma anche perche' crediamo che tutti gli immigrati dell'Europa dell'est debbano ritornare nei loro paesi per aiutarli a prosperare.

Qui sotto c'e' il link originale su questa storia:

https://www.express.co.uk/news/world/1222583/EU-news-freedom-of-movement-latest-EU-population-decline-Croatia-Andrej-Plenkovic





GIUSEPPE DE SANTIS - Londra