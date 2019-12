RICICLAGGIO SOLDI DELLA NDRANGHETA: GDF SEQUESTRA 400 MILIONI AL ''RE'' DEL GAMBLING ANTONIO RICCI CON SOCIETA' A MALTA

martedì 17 dicembre 2019

Beni per 400 milioni di euro sono stati sequestrati dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e da personale del Servizio Centrale Investigazione Criminalita' Organizzata di Roma all'imprenditore Antonio Ricci, 43 anni, attivo nel settore del gambling, ovvero il gioco d'azzardo on line.

La figura di Ricci era emersa nell'ambito dell'operazione "Galassia" che aveva portato all'arresto di 20 persone e al sequestro di beni per oltre 724 milioni di euro. Le indagini avevano fatto emergere l'esistenza di diverse associazioni per delinquere operanti sul territorio nazionale ed attive nel settore della raccolta del gioco e delle scommesse con i marchi "Planetwin365", "Betaland" e "Enjoybet" le quali, in rapporto con la 'ndrangheta ed in particolare con le cosche De Stefano-Tegano, Pesce-Bellocco e Piromalli, da un lato consentivano alla criminalita' organizzata di infiltrarsi nella loro rete commerciale e di riciclare ingenti proventi illeciti, dall'altro ne traevano supporto per l'ampliamento dei loro affari.

Ricci, secondo gli inquirenti, allo scopo di raccogliere le scommesse in assenza della concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, utilizzava siti on line completamente illegali, celando la raccolta illecita di scommesse dietro lo schermo giuridico costituito da Centri trasmissioni dati e Punti vendita ricariche.

Le attivita' illecite venivano perpetrate per il tramite della societa' "GVC New Ltd" e, successivamente, della "Oia services Ltd", entrambe strumentalmente con sede a Malta ma, di fatto, attive in Italia attraverso un'organizzazione costituita da punti "commerciali" distribuiti sul territorio nazionale. Ricci, destinatario della misura cautelare della custodia in carcere, si era reso irreperibile ma era stato successivamente rintracciato a Malta, arrestato dalla polizia locale e successivamente rimesso in liberta' dall'autorita' giudiziaria maltese.

Ricci, secondo la Guardia di Finanza, attraverso societa' formalmente con sede a Malta, ma di fatto operanti in Italia, in violazione delle norme che regolano l'esercizio dell'attivita' di gioco e scommesse e di quelle antiriciclaggio sarebbe riuscito ad accumulare un ingente patrimonio sottraendolo ai controlli ed all'imposizione fiscale da parte delle autorita' italiane. Alla luce di queste risultanze, il Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione - su richiesta della locale Dda, ha disposto il sequestro dell'ingente patrimonio riconducibile a Riccie al suo nucleo familiare, costituito dalle societa' maltesi "Oia Services Limited", "Harvey gaming LimiteD" (gia' "Gvc New Ltd") e "Wls Limited", operanti nel settore del "gambling" con profili di assoluta prominenza nell'intero panorama nazionale, da numerosi conti correnti italiani ed esteri e di "trust" con sede a Malta, di cui uno contenente un cospicuo portafoglio finanziario.

Questa clamorosa inchiesta dimostra che malta di fatto è diventata la "capitale" del riciclaggio della 'ndrangheta. Significativo, che le autorità giudiziarie maltesi avessero riemsso in libertà un pericoloso riciclatore di capitali ndranghetisti e nello stesso periodo evvenne il barbaro omicidio della coraggiosa giornalista maltese Cariana Galizia, per la cui morte sono stati arrestati killer che hanno dichiarato d'avere avuto come mandanti i massimi livelli politici di Malta, ad iniziare dal braccio destro del primo ministro socialdemocratico Muskat, arrestato per l'omicidio di Caruana Galizia proprio oggi.