GIORGIA MELONI IN PARLAMENTO: ''PERCHE' DOBBIAMO USARE I SOLDI ITALIANI PER SALVARE LE BANCHE TEDESCHE? CONTE, RISPONDA!''

mercoledì 11 dicembre 2019

"Si sta creando un cappio per indurre una crisi? Per l'incapacità dei nostri di difendere gli interessi nazionali". Lo chiede Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia intervenendo in Aula alla Camera nel dibattito sulle comunicazioni del premier in vista del Consiglio Ue sul Mes.

"Anche oggi non abbiamo ricevuto una risposta nel merito. Ci accusano di sovranismo di nazionalismo ma nel merito quello che diciamo è confermato e noi siamo irresponsabili? Noi spaventiamo la gente, vogliamo uscire dall'euro e dall'Europa? Se serve il Mes - osserva - è perchè non abbiamo una Banca centrale europea ed è colpa dei tedeschi che vogliono l'Europa solo a condizioni che gli convengono".

"Stare nell'euro e in Europa garantendo i nostri interessi è il tema che poniamo con il Mes, perchè dobbiamo usare i soldi italiani per salvare le banche tedeche? Mi rispondete? Se inserisci nel Trattato la previsione che uno Stato che accede al Fondo salva stati potrebbe essere costretto a ristrutturare il suo debito esponi i nostri titoli di Stato con risultati oggi incalcolabili e imprevedibili - insiste Meloni -. Se l'Italia dovesse mai accedere al fondo salva stati e ci fosse il default degli istituti di credito a causa del bail-in pagherebbero i correntisti anche sotto i 100mila euro. A me sembra di vedere il sogno di una certa Europa che pensa: visto che l'Italia ha un altissimo risparmio privato pagatevi il debito con quello".

Per la leader di FdI poi la "logica del pacchetto è entusiasmante: vogliamo parlare di Unione bancaria e depositi? La logica del pacchetto progressivo è il metodo Tafazzi: prima gli diamo il Mes e poi iniziamo la trattativa sul resto. Conte ha confermato che su Edis c'è un antico pallino tedesco, chiede che ci sia un rating dei titoli di Stato detenuti dalle banche: vuol dire che i titoli italiani più rischiosi saranno venduti dalle banche per comprare titoli tedeschi più sicuri, creando così una crisi del debito! Lo capisco solo io questo perchè sono terrorista? Prima dovevate portare a casa la riforma dell'Edis che non prevedesse queste cose, con le vostre rassicuazioni non siamo sereni, meno di Enrico Letta".

La "nostra risoluzione dice che questa roba non va sottoscritta e spero che qualcuno nel M5s decida di alzare la testa", ha aggiunto. Meloni ha ricordato poi che il suo partito non lo ha mai votato il Mes: "ce ne siamo andati e abbiamo fondato un altro partito perciò quando parlate di Fdi pensateci bene. Ma oggi il centrodestra sottoscrive una mozione comune, una posizione che terrà il prossimo governo degli italiani, un governo scelto dai cittadini di una nazione libera che non sta in ginocchio di fronte a Germania e Francia, e gli italiani vi presenteranno il conto".

Redazione Milano