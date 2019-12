SONDAGGIO DELLA UE SUL ''GRADIMENTO'' DELL'EURO: IN ITALIA E' AL MINIMO, IL 45% NON LO VUOLE PIU' (IN LITUANIA IL 51%)

lunedì 9 dicembre 2019

LONDRA - Ogni anno l'Unione Europea fa un sondaggio per vedere quanto e' popolare la moneta unica e quest'anno il risultato e' piuttosto sorprendente.

A prima vista le 17mila e 500 persone intervistate tra il 14 e il 19 ottobre nei Paesi che adottano l'euro sembrano confermare la popolarita' della moneta unica visto che il 76% di essi ha un'opinione positiva sull'euro ma ovviamente questo e' un dato medio che non tiene conto delle differenze che ci sono nei singoli Paesi e questo e' importante perche' in alcuni Paesi l'euro non e' cosi' popolare.

E infatti se il paese con la percentuale di persone piu' alta che ha un'opinione negativa sull'euro e' la Lituania (solo il 49% dei lituani pensa che l'euro sia una cosa positiva) il secondo paese con la percentuale piu' alta di persone che ha un'opinione negativa della moneta unica e' l'Italia.

Ebbene, secondo questo sondaggio solo il 55% degli italiani pensa che l'euro sia una cosa positiva e questa percentuale e' in calo visto che nel 2018 era del 57% mentre il 45% ha un'opinione negativa e vorrebbe il ritorno della lira.

Il fatto che quasi un italiano su due vorrebbe il ritorno della lira la dice lunga su quanto gli italiani si siano stufati della colossale campagna mediatica che non fa altro che ripetere che l'euro e' stato un enorme successo e che solo gli ignoranti vogliono il ritorno della lira, ma evidentemente gli italiani hanno smesso di ascoltare le balle raccontate dai giornali di regime.

Inoltre occorre ricordare che questo sondaggio e' stato fatto prima che si iniziasse a parlare del MES e quindi non e' da escludere che adesso la percentuali di italiani contrari all'euro sia aumentata perche' anche se pochi hanno capito cos'e' il MES tutti hanno capito che questo meccanismo costera' tantissimo ed e' la diretta conseguenza della permanenza dell'Italia nell'euro e che se fossimo rimasti fuori adesso le cose andrebbero meglio.

Quindi non sorprende se questa notizia, riportata dal Daily Express, e' stata completamente censurata perche' darebbe fastidio alla nostra classe politica.

Noi ovviamente non ci stiamo e abbiamo deciso di riportare questa notizia non solo perche' riteniamo che gli italiani abbiano il diritto di sapere ma anche perche' vogliamo che si inizi una campagna per fare uscire l'italia dall'euro.

Qui sotto c'e' il link originale in lingua su questa storia:

https://www.express.co.uk/news/world/1212229/EU-news-european-union-euro-currency-exchange-Italy-gdp-economy

GIUSEPPE DE SANTIS - Londra