IL QUOTIDIANO TEDESCO DIE WELT ACCUSA LA COMMISSIONE UE: APPOGGIA IL GOVERNO PD-M5S NONOSTANTE I CONTI CATASTROFICI

giovedì 21 novembre 2019

Due pesi e due misure con l'Italia, a seconda di chi c'è al governo. A scriverlo non è la stampa "sovranista" ma un quotidiano autorevole e ferreo conservatore tedesco.

"Nei confronti dell'Italia e della sua legge di stabilita' per il 2020, la Commissione europea agisce improvvisamente con moderazione". In questo modo, il quotidiano "Die Welt" commenta gli avvisi sulle proposte d bilancio che la Commissione europea ha inviato ieri, 20 novembre, ai governi di otto Stati membri dell'Ue, tra cui l'Italia.

"Tuttavia, a differenza dello scorso anno, l'esecutivo dell'Ue non ha invitato nessun governo a rivedere i suoi piani di spesa. Secondo la Commissione europea, infatti, nessuno dei progetti di bilancio per il 2020 mostra importanti deviazioni dai requisiti del Patto di stabilita' e crescita. In alcuni casi, però, la Commissione ha identificato i rischi che i cambiamenti previsti nella spesa non soddisfino i requisiti del Patto di stabilita' e crescita".

Secondo Die Welt, "si tratta di un grave monito per i governi interessati, ma niente di più. Un avvertimento che riguarda anche l'Italia, unico paese dell'Eurozona il cui debito sovrano aumentera' nel 2020" dal 135 per cento del Pil toccato nel 2018. Soltanto la Grecia ha un debito pubblico superiore, ma lo sta riducendo".

"In tale situazione - prosegue il quotidiano tedesco - il governo intende stimolare la crescita aumentando la spesa pubblica cosi' da portare il deficit al 2,2 per cento del Pil nel 2020. Tuttavia, per la Commissione europea, le previsioni del ministero dell'Economia e delle Finanze a Roma troppo ottimistiche. A Bruxelles, ci si aspettano, infatti, che l'Italia registri un disavanzo di bilancio del 2,3 per cento del Pil nel prossimo anno, con il debito pubblico al 137 per cento".

"Nonostante questo sviluppo sfavorevole - conclude il Die Welt - la Commissione europea si astiene dal chiedere rettifiche a Roma, a differenza di quanto accaduto nello scorso anno con un'accesa disputa sulla proposta di bilancio tra Bruxelles e l'escutivo formato da Movimento 5 Stelle (M5S) e Lega. Ora, l'Ue intende evitare un simile dramma e sostenere il governocomposto da M5S e Partito democratico (Pd)".

Nella sostanza, se al governo dell'Italia c'è la Lega, la Commissione Ue attacca, se c'è il Pd la medesima Commissione Ue tace e acconsente.

