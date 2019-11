GOVERNATORE FONTANA REAGISCE ALLE FALSE ACCUSE DEL SINDACO PD DI BOLOGNA CONTRO LA LOMBARDIA (IL PD HA PAURA DI PERDERE)

giovedì 7 novembre 2019

MILANO - La sinistra emiliano-romagnola "con l'avvicinarsi delle elezioni regionali non sa piu' cosa inventarsi per contrastare la 'politica dei fatti e delle azioni' del centrodestra e di Matteo Salvini",

Lo scrive sul proprio profilo Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana replicando al Sindaco di Bologna Virginio Merola, che ieri, all'assemblea dei delegati di Cgil, Cisl e Uil di Bologna, ha detto che la Lombardia e' "una Regione che non fa decidere niente ai Comuni, una regione che e' peggio dello Stato centrale".

"Al sindaco di Bologna, Virginio Merola (del PD) - attacca il governatore lombardo - replico ricordandogli che da sindaco di Varese, ho ricoperto l'incarico di presidente dell'ANCI Lombardia lavorando spalla a spalla ogni giorno con i 1500 colleghi della regione, per affrontare e risolvere problemi comuni senza condizionamenti di partito; da governatore della Lombardia seguo il principio della sussidiarieta' e della valorizzazione degli enti locali e ho un rapporto forte e diretto con gli amministratori della mia regione. Ho restituito ruolo alle province svuotate di poteri e funzioni dalla legge Delrio. Sono al fianco dei sindaci a prescindere dalle appartenenze politiche, garantendo loro concreti sostegni economici (per un'eventuale conferma contattare Beppe Sala, sindaco di Milano); nel percorso che la Lombardia sta portando avanti in materia di Autonomia, sono coinvolti direttamente nella costruzione dei necessari nuovi equilibri istituzionali sia i Comuni sia le Province sia l'area metropolitana".

"Rivolgo io una domanda al sindaco Merola: in Emilia Romagna avviene lo stesso? Mi fermo qui, derubricando l'affermazione del sindaco di Bologna come l'ennesima conferma che la sinistra emiliano-romagnola con l'avvicinarsi delle elezioni regionali non sa piu' cosa inventarsi per contrastare la 'politica dei fatti e delle azioni' del centrodestra e di Matteo Salvini", conclude Fontana.

Redazione Milano