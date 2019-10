SALVINI: CENTRODESTRA SQUADRA VINCENTE E CONVINCENTE: SI VINCE E SI CRESCE TUTTI INSIEME. UNITI NON CE N'E' PER NESSUNO

martedì 29 ottobre 2019

"Ho incontrato Meloni, ho sentito Berlusconi, ho messaggiato con Toti. Mi sembra che la squadra sia vincente e convincente. E abbiamo ulteriori margini di crescita. Se lavoriamo di squadra penso che non ce ne sia per nessuno".

Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato da La Verita', all'indomani della vittoria in Umbria.

Le prossime mosse saranno, afferma, concordare "iniziative di opposizione in Parlamento contro questa manovra vergognosa. Questo e' il governo tasse, sbarchi e manette. Sapremo farci valere. Se il centrodestra fara' opposizione compatta non sara' facile per il governo fare danni al Paese".

Quanto al futuro, "non mi permetto di dare consigli" al presidente della Repubblica, dice, "ricordo solo le sue giuste dichiarazioni di quest'estate: 'Se deve nascere un governo, che sia serio, stabile, credibile, non litigioso e con una visione di lungo termine'. Mi sembra l'esatto contrario di quanto sta accadendo". Infine, si lancia in un pronostico: "Non penso che poi sara' cosi' lunga. In Europa stanno gia' scaricando Giuseppi".

Dai giornali alla diretta radiofonica con RTL 102.5, stamattina: "Vince la squadra, l'abbiamo sempre fatto", ripete Matteo Salvini ai microfoni di questa radio nazionale, e aggiunge: "In tutte le elezioni degli ultimi anni ha sempre vinto la squadra ed è sempre cresciuto il centrodestra. Poi, se ovviamente gli italiani premiano la Lega come primo partito, dall'Umbria all'Abruzzo, dal Friuli alla provincia di Roma, non posso che esserne contento ma si vince tutti insieme e si cresce tutti insieme".

Quindi, sottolinea il leader della Lega, "ci stiamo preparando a offrire la stessa possibilità sia ai cittadini dell'Emilia Romagna che ai cittadini della Calabria che entro gennaio avranno l'occasione di cambiare due amministrazione regionali che per certi versi hanno fallito entrambe le sfide. Sono contento che tanti italiani possano scegliere il cambiamento, non solo la Lega ma con la Lega come movimento guida di una squadra che cresce, perché c'erano anche le liste civiche sostenute da migliaia di persone in Umbria, come ci saranno anche Emilia Romagna e Calabria".

Il governo è paralizzato da liti tra Pd e M5s e veti incrociati, dice Salvini: "Dal punto di vista dell'immigrazione gli sbarchi sono più che triplicati rispetto alla mia gestione, sulla riforma della giustizia non c'è nulla, sulle grandi opere temo per il futuro dei lavoratori sia di Ilva che di Alitalia e vedo un quadro molto confuso. Poi si stupiscono se gli elettori in Umbria gli danno una batosta? E' solo l'inizio".

L'Emilia-Romagna diventa la 'linea rossa'? gli viene chiesto. "Quello dell'Emilia-Romagna sarà un voto degli emiliani per gli emiliani e dei romagnoli per i romagnoli perché lì c'è tanto da fare dopo cinquant'anni di gestione, visione e centralizzazione di sinistra", replica Matteo SALVINI a Radio Rtl102.5. "Chiaro che quello della poltrona -avverte il leader della Lega- è un collante forte ma domando a tutti per quanto potranno andare avanti avendo come unico collante l'antipatia per SALVINI e la paura di andare a casa. Non penso che un paese come l'Italia possa essere governato per mesi o anni con questi come unici collanti...''.

E per ultimo, il leader della Lega parla della propria salute: ''A Fiorello che rispondo?... a un sorriso si risponde con un sorriso. Poi da donatore di sangue, da quando ho diciotto anni sono sotto controllo, a cominciare dal colesterolo, e sono impossibilitato ad usare e abusare alcune sostanze. Quanto al mio stato di salute, insomma, al di là di una colica renale e della pressione un pò alta, sono nella media degli italiani... ".

Redazione Milano