CURE GRATIS E PERFINO LA CHIRURGIA ESTETICA, IL BENGODI SANITARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO (VIAGRA GRATIS INCLUSO)

lunedì 28 ottobre 2019

LONDRA - E' difficile stabilire quante siano le persone morte per via delle politiche di austerita' volute dalla UE ma quel che e' certo che queste regole non valgono per i parlamentari europei.

Cosi' se tanti soffrono perche' non si possono permettere medicine e cure ospedaliere i nostri rappresentanti europei oltre a guadagnare faraonici stipendi possono anche ricevere il rimborso per cure estetiche.

La lista dei trattamenti e' piuttosto lunga e include chirurgia plastica, trattamenti anti-invecchiamento, riduzione del seno, rimozione dei peli, rimozione di corpi estranei dall'intestino retto (testualmente: “removal of a foreign body from the rectum”) e molto altro, ad esempio il rimborso totale di farmaci per la disfunzione erettile, come il Viagra.

Di solito il rimborso riguarda i due terzi delle somme spese ma in alcuni casi puo' arrivare al 100% alla faccia di tutti coloro che soffrono per le politiche di austerita' volute da questi parlamentari europei..

La copertura sanitaria riguarda anche visite al medico di famiglia e al dentista e ogni parlamentare europeo puo' avere un rimborso di 900 euro per visite mediche senza aver bisogno del permesso dei dottori del parlamento europeo.

Questa notizia e' stata riportata dal quotidiano euroscettico britannico Daily Express allo scopo di spiegare perche' e' giusto uscire dalla UE visto che chi ci lavora spreca i soldi estorti ai contribuenti britannici.

In Italia invece questa notizia e' stata censurata perche' si vuole convincere i cittadini che la UE opera per il bene dei popoli.

Ovviamente questo e' falso e noi abbiamo riportato questa notizia perche' crediamo che la gente abbia il diritto di sapere come questa istituzione malefica spreca i nostri soldi e come gli europarlamentari vivono nel lusso a nostre spese.

Qui sotto c'e' il link originale su questa storia:

https://www.express.co.uk/news/uk/1195915/EU-latest-European-Parliament-MEP-healthcare-insurance-scheme

GIUSEPPE DE SANTIS - Londra