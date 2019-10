GIORNALI ITALIANI COSTRETTI AD AMMETTERE IL TRIONFO DELLA LEGA IN UMBRIA, IL CENTRODESTRA AL 53% E LO SCHIANTO DI PD-M5S

lunedì 28 ottobre 2019

Centrodestra a valanga in Umbria. Trionfa nella Regione che da sempre e' una roccaforte rossa: governata dapprima dal Pci, poi dal Pds e, infine, dal Pd. Finisce 60 a 40. Ora Donatella Tesei e' la nuova presidente della Regione, sostenuta da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Con un distacco di circa 20 punti. Sconfitto Vincenzo Bianconi, che e' stato candidato dal Pd e 5 Stelle. Il debutto della nuova coalizione giallorossa e' stato molto peggio di quanto anche i pessimisti avevano previsto. Ora non e' escluso che il terremoto politico possa riverberarsi anche nel governo Conte, tra nuove scosse e assestamenti. La Lega vola oltre il 37%: Matteo Salvini parla di "impresa storica" e dice: "Qualcuno a Roma si sentira' abusivo". Crollo dei 5 Stelle all'7,41%, Pd in calo, Fratelli d'Italia terzo partito, Forza Italia si conferma al 5,2%, decisiva per portare l'alleanza di centrodestra ben sopra il 50%.

Ecco come i principali quotidiani italiani hanno dato la notizia del voto in Umbria.

CORRIERE DELLA SERA Salvini trionfa, colpo al governo Voto in Umbria. Crollano i 5Stelle, frena il Pd: l'alleanza fallisce la prova. Il terzo partito e' FdI

LA REPUBBLICA C'era una volta l'Umbria rossa Trionfa la candidata di Salvini, distacco di oltre il 20%. Crollano i 5Stelle Democratici in calo. Zingaretti ai suoi: questa e' l'eredita' lasciata da Renzi Conte: una sconfitta non puo' fermare le alleanze Pd-5S

LA STAMPA Valanga Salvini su Pd e 5 Stelle Quasi 20 punti di distacco. L'alleanza di governo ora vacilla. Renzi ai suoi: cosi' legislatura blindata

IL SOLE 24 ORE Dagli scontrini ai conti bancari lotta all'evasione con i dati anonimi Privacy. Con le informazioni oscurate saranno definiti i profili di rischio per stanare chi non paga Agevolazioni. Il taglio sui grandi contribuenti colpira' polizze vita, scuola, universita' e sport

IL MESSAGGERO Umbria, disfatta del patto Pd-M5S Exit poll, Regione al centrodestra. Tesei al 56/60%, Bianconi al 35/39. Salvini: ora il governo Frana cinquestelle, Di Maio sotto accusa: processo a Conte. I dubbi di Zingaretti sull'alleanza

IL GIORNALE ASFALTATI Storica vittoria del centrodestra unito, vola la Lega Tracollo Cinque Stelle, male la sinistra: governo bocciato Siluro del Financial Times: conflitto d'interessi per Conte

LIBERO QUOTIDIANO SINISTRA STRACCIATA Esordio fallimentare dell'alleanza M5S-Pd-Leu-Italia Viva: dopo 49 anni di amministrazioni rosse la Regione manda a casa per la prima volta i compagni. Il Capitano Matteo traina la coalizione

IL FATTO QUOTIDIANO Salvini si consola con l'Umbria : Lega&C. battono Pd-5S 60 a 40

IL FOGLIO I NUOVI DRAGHI D'ITALIA Ma cosa c'e' dopo Super Mario? Manager, banchieri, industriali, scienziati e creativi, giovani e meno giovani, che dopo gli studi e le prime esperienze nel nostro paese si sono imposti all'estero. Storie esemplari di competenza in un mondo aperto: l'Europa. Cinquanta nomi da appuntarsi.

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO L'Umbria si lega a Salvini Proiezioni, in forte vantaggio (62%) la candidata del centrodestra L'avvertimento di Zingaretti: il governo dura solo se fa cose utili

IL MATTINO Umbria, il patto M5S-Pd va ko Regione al centrodestra. Tesei al 58% stacca Bianconi al 37$. Tracollo grillino e Di Maio accusa Conte Zingaretti difende l'alleanza, i dubbi dem. Salvini: tornero' al governo. Forza Italia rischia di scomparire

LA NAZIONE TRIONFO LEGA L'Umbria AFFOSSA IL PATTO PD-M5S

IL SECOLO XIX Umbria, Salvini vince a mani basse Le urne bocciano l'alleanza Pd-M5S Il centrodestra a guida leghista ha un vantaggio di oltre 20 punti. Ora anche il governo rischia

IL TEMPO BACIONI PERUGINA Un mare di gente alle urne (affluenza +10%) per mandare a casa il sistema di potere rosso Stravince la candidata della Lega. La riscossa di Salvini parte da qui e punta a Palazzo Chigi.

La stampa nazionale, quindi, tutta o quasi schierata con Pd e M5s ma principalmente contro la Lega, è costretta ad ammettere e scrivere che gli elettori umbri, andati in massa a votare per punire i partiti del governo Conte hanno premiato la grande alleanza di centrodestra pronta a governare l'talia.

Redazione Milano