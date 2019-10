DOMENICA PROSSIMA DI VOTA IN TURINGIA E PER LA MERKEL SARANNO DOLORI: I NAZIONALSITI DI AFD AL 24% BATTONO LA CDU

martedì 22 ottobre 2019

LONDRA - Domenica 27 ottobre e' un giorno importante per la Germania - oltre che per l'Italia, dato che si voterà per le regiobnali in Umbria - visto che gli elettori della Turingia andranno alle urne per eleggere i 91 membri del parlamento di questa regione e se i risultati dei sondaggi fatti pochi giorni fa saranno confermati, per la Merkel le cose si mettono veramente male.

Infatti se il primo partito e' il Linke con il 28% (dato invariato rispetto al 2014) subito dopo con un record 24% c'e' il partito anti-immigrati AfD che vede una crescita forte visto che nel 2014 aveva avuto solo il 10,6% e questo la dice lunga sul malcontento degli abitanti della Turingia.

La CDU della Merkel secondo questi sondaggi e' terza con un misero 23%, un calo enorme se si pensa che nel 2014 aveva preso il 33,5% e in calo e' anche la SPD che dal 12,4% del 2014 passa all'8%.

Leggero aumento dei verdi che passano dal 5,7% al 9%.

Certo questi dati potrebbero cambiare ma il trend e' chiaro e dimostra che i nazionalisti di AfD stanno prendendo voti dalla CDU e in minor misura dalla SPD e prova che la rabbia verso la coalizione di governo e' tanta e i risultati di questa elezione indeboliranno ulteriormente la Merkel e forse porteranno ad elezioni anticipate.

Cio' che colpisce di questa storia e' come questa notizia, riportata dal Daily Express, sia stata completamente censurata dalla stampa italiana perche' si vuole far credere che i partiti nazionalisti siano al capolinea.

Ovviamente non e' affatto cosi' e lo dimostrano i risultati delle elezioni polacche nonche' i sondaggi fatti in altri paesi europei e per tale motivo abbiamo deciso di riportare questa notizia perche' vogliamo che gli italiani sappiano la verita'.

Qui c'e' il link originale in lingua inglese su questa storia:

https://www.express.co.uk/news/world/1190601/germany-election-2019-polls-latest-afd-Thuringia-Angela-Merkel-state-vote

GIUSEPPE DE SANTIS - Londra