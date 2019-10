LA DANIMARCA SOSPENDE SCHENGEN E RIPRISTINA I CONTROLLI DEI DOCUMENTI ALLA FRONTIERA CON LA SVEZIA. PERICOLO ISLAMICI.

lunedì 14 ottobre 2019

LONDRA - Mentre in Italia la coalizione giallorossa ha iniziato a favorire l'invasione da parte di immigrati del Terzo Mondo, per la maggior parte africani, in Danimarca il governo di sinistra ha deciso di sospendere Schengen e reintrodurre i controlli alla frontiera con la Svezia.

Il motivo di questa decisione e' legato al fatto che alcuni cittadini svedesi sono responsabili per gli attentati di agosto che hanno avuto luogo a Copenhagen davanti all'ufficio delle tasse.

Il ministro della giustizia Nick Haekkerup ha dichiarato che i controlli alla frontiera con la Svezia si sono resi necessari al fine di eliminare il crimine transfrontaliero e i controlli inizieranno il 12 novembre prossimo.

La Danimarca e' collegata alla Svezia tramite il ponte di Oresund che e' usato da migliaia di persone ogni giorno per recarsi al lavoro da uno Stato all'altro e questi controlli rischiano di creare problemi a tutti questi lavoratori frontalieri, ma il governo danese e' determinato ad andare avanti con la sua decisione.

Il governo svedese ha accolto positivamente questo piano e si e' detto disponibile a dare alla polizia maggior accesso alle aree di frontiera e a usare telecamere di sorveglianza per controllare tutti i veicoli che passano il confine.

Ci sono molti aspetti interessanti di questa storia che e' stata riportata da molti giornali britannici ma completamente censurata dalla stampa italiana.

Tanto per cominciare, si parla di cittadini svedesi ma nessuno ne ha fornito le generalita' e questo significa che con molta probabilita' i responsabili di questi attentati sono immigrati musulmani di seconda generazione e ammettere questo sarebbe troppo imbarazzante per i giornalisti di regime che premono per creare la societa' multietnica.

Inoltre, questa sospensione di Schengen e' solo l'ultima di molte altre e dimostra che la Ue sta lentamente morendo visto che questi controlli minano uno dei principi chiave dell'Unione Europea che e' la liberta' di circolazione, e di questo sono responsabili le politiche migratorie volute dai poteri forti globalisti.

All'editoria italiana trombettiera del governo Pd-M5s conviene censurare questa notizia, dalle troppe implicazioni politiche per essere "aggiustata" ma noi non ci stiamo e abbiamo deciso di riportarla perchè crediamo fermamente che gli italiani meritino di conoscere la verita'.

Qui c'e' il link originale in lingua inglese di questa storia:

https://uk.reuters.com/article/uk-denmark-border-sweden/denmark-sets-up-temporary-border-control-with-sweden-after-attacks-idUKKBN1WP0V2?feedType=RSS&feedName=worldNews&rpc=69

GIUSEPPE DE SANTIS