M5S & PD ODIANO IL CETO MEDIO E IL GOVERNICCHIO CONTE NE E' LA PROVA: TAGLIO DELLE DETRAZIONI E AGGREDITE LE PARTITE IVA

lunedì 7 ottobre 2019

Il governo camalecontico sta assumendo un colore ben definito: rosso. Per la precisione il rosso del sangue degli italiani, che si troveranno per l’ennesima volta le mani in tasca dal governo 5s-pd-renziani.

Fatta la doverosa premessa che ancora non c’è nulla di ufficiale e che gli esponenti dell’armata brancaleone al governo fanno a gara a fare annunci e relative smentite, vediamo cosa si profila all’orizzonte dei contribuenti italiani.

Sorvoliamo sulla ridicola “tassa sulle merendine”, ammantata dal nobile proposito di “educare gli italiani ad un’alimentazione più sana” mentre nella realtà è solo l’ennesimo balzello sulle spalle degli italiani: se davvero la combriccola al governo volesse un’alimentazione più sana, sarebbe stato sufficiente porre per legge un limite alla quantità di zucchero utilizzabile nelle merendine e nelle bibite. Peccato che in tal modo non avrebbero fatto cassa.

Il ministro canterino delle finanze, quello che lodava la macelleria sociale in Grecia e che è ammirato dagli oligarchi ue, ha anche parlato di una “rimodulazione e revisione” delle detrazioni fiscali. Tagliare le detrazioni fiscali significa semplicemente aumentare la tassazione senza dichiararlo apertamente.

A questo aggiungiamo le insistenti voci di revisione degli estimi catastali, che porterebbe inevitabilmente ad un aumento dell’IMU e della TASI, la più abietta e vergognosa tra le tasse presenti in Italia, ovviamente in ossequio ai “suggerimenti” della Lagarde.

Non ancora sufficientemente paghi, pare che i politicanti della maggioranza vogliano trasformare le famiglie che hanno badanti in sostituti d’imposta. Vi immaginate famiglie che già vivono una condizione di sofferenza per un parente che necessita di assistenza, doversi occupare di modelli F24 e complicati calcoli? Ovviamente dovranno ricorrere al commercialista od ai CAF, con relativo aggravio dei costi.

Per finire in gloria, ovviamente, non poteva mancare la riduzione dell’embrione di flat tax introdotta dalla finanziaria dello scorso anno. Dal 2020, le partite iva che supereranno i 65.000€ di reddito che rappresentavano la soglia per il forfettario al 15% potrebbero trovarsi la spiacevole sorpresa di planare nel sistema di tassazione tradizionale anziché accedere all’aliquota “di favore” al 20% prevista fino a 100.000€.

Come vedete, appena i 5S non hanno più avuto la Lega a tenerli a freno, hanno mostrato il loro volto, che è quello della peggior sinistra europeista, quella che odia il ceto medio e sogna l’immigrazione incontrollata a spese degli italiani. Praticamente il perfetto partito succube degli oligarchi ue, che difatti hanno applaudito alla nascita di questo governo camalecontico.

Gli italiani, tuttavia, hanno ancora l’arma più potente contro questi apprendisti stregoni senza arte né parte: il loro voto. Ogni elezione da qui in avanti deve essere un passo in più per accompagnare il leader dei 5S a tornare a svolgere il lavoro di un tempo: il venditore di bibite allo stadio, l’unico posto che gli competa davvero, soprattutto dopo l’inqualificabile gaffe che lo ha visto protagonista con il segretario di stato americano, del quale è riuscito pure a sbagliare il nome.

L’Eretico

Fonti

https://www.ilmessaggero.it/economia/news/manovra_2020_cuneo_fiscale_detrazioni_fiscali_iva_ultima_ora-4770582.html

https://quifinanza.it/fisco-tasse/partite-iva-flat-tax-al-20-a-rischio-per-i-forfettari/314313/

https://www.panorama.it/economia/tasse/colf-badanti-sostituto-imposta-famiglie-governo-stangata-tasse/

http://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2019/10/02/taglio-deduzioni-detrazioni-fiscali

https://tg24.sky.it/politica/2019/10/03/video-gaffe-di-maio-pompeo.html