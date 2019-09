PD-M5S CANCELLANO LA FLAT TAX E AUMENTANO LE TAX: DALLE MERENDINE ALL'IVA ALL'IMU E VIA ANCHE IL REGIME FORFETTARIO

martedì 24 settembre 2019

Mentre gli sbarchi di sedicenti “profughi” sono ripresi di gran carriera - 1.716 africani arrivati solo il 23 settembre 2019 - ed il bomba fiorentino con la costituzione dei gruppi parlamentari di Camera - dove a capo c'ha messo Maria Elena Etruria Boschi - e Senato si appresta per sua stessa ammissione a dettare la linea del governo pena le elezioni anticipate, si va delineando la manovra economica del governo presieduto dal camaleconte, come definito salacemente da Mario Ajello sul Messaggero, adatto ad ogni stagione e ad ogni maggioranza.

Con buona pace dei media di regime, il governo camalecontico al momento non ha ottenuto alcun successo con gli oligarchi ue. La riprova? Il commissario agli affari economici Gentiloni dovrà sottostare alle direttive dell’ultraortodosso Dombroskis, uno che notoriamente ama l’Italia come i gatti l’acqua e che avrà i veri poteri in campo economico in Ue.

Non parliamo poi dei sedicenti “migranti” dove a parte dichiarazioni di principio sul ricollocamento dei rifugiati politici, il governo rossogiallo non ha ottenuto nulla. Piccolo inciso: secondo le fonti del ministero dell’interno i rifugiati politici sono una minima parte di quelli che sbarcano, il che significa che la maggior parte dei sedicenti “profughi” che son tornati allegramente a sbarcare sulle coste italiane, risteranno sul groppone dei nostri cittadini (nel 2017 su 130.119 richieste, lo status di rifugiato è stato concesso a 6.827 persone e solo queste sarebbero oggetto di ricollocamento, fate un po’ voi i conti).

Questa premessa era necessaria per farvi comprendere come i 5stelle abbiano rapidamente rinnegato il lavoro svolto nei 14 mesi di alleanza con la Lega e si siano prontamente gettati ai piedi del PD ed ancora di più del bomba fiorentino.

In questo quadro, le prime indiscrezioni sulla manovra finanziaria per il 2020 non potevano che essere disastrose. Difatti il ministro Gualtieri, famoso per le sue performance canterine e per aver lodato la macelleria sociale compiuta in Grecia, ha annunciato che la flat tax non si farà e che quota 100 scadrà al termine del triennio senza possibilità di prolungamento.

Peccato che la flat tax sia un elemento fondamentale per far ripartire l’economia, lasciando più soldi nelle tasche degli italiani, mentre quota 100 ha avuto l’effetto di ridurre la disoccupazione giovanile e la disoccupazione in generale in Italia, consentendo il doveroso ricambio generazionale della forza lavoro.

Non contenti di questo, pare che il regime forfettario tornerà alle vecchie soglie, eliminando quella di 65.000€ che aveva dato sollievo alle partite iva e fatto partire nuove attività.

Naturalmente si stanno predisponendo una serie di aumenti di tasse più o meno mascherati da nobili intenti come quello della lotta all’inquinamento e che potrebbe portare al passaggio dall’iva al 10 al 22% per l’energia elettrica ad uso domestico. Oppure quella della lotta all’evasione, dove “qualcuno” ha suggerito al governo una bella tassa sui prelievi di contante. Peccato che la vera evasione la facciano le multinazionali spostando le sedi legali in paradisi fiscali (vedasi alla voce Lussemburgo) e non certo la signora Cesira.

In ultimo, non è esclusa nemmeno la revisione dell’IMU con una riduzione delle esenzioni per prima casa, sempre in ottica di spremere i contribuenti.

Come vedete si tratta della classica manovra asservita ai diktat degli oligarchi ue a danno dei cittadini italiani, e d’altra parte Francia, Germania e Vaticano (quest’ultimo per i grossi interessi nel business dei sedicenti “profughi”) han brindato alla nascita del governo camalecontico.

Che dire? I 5stelle potevano scegliere tra due strade: continuare con il percorso di riforme assieme alla Lega volto a dare nuovo benessere agli italiani o accordarsi con il pd ed il bomba fiorentino confermando i sospetti che aleggiavano su di loro fin dalla nascita, ovvero di essere un movimento civetta con il solo scopo di intercettare il voto di protesta e sterilizzarlo in favore delle elites filo ue. Hanno scelto la seconda e ne pagheranno le conseguenze, perché la storia si può solo rimandare, ma non si riesce mai a fermarla.

L’Eretico

