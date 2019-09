ATTILIO FONTANA A PROVENZANO (PD): ''PERCHE' AUTONOMIA SICILIANA VA BENE E QUELLA CHIESTA DA LOMBARDIA E VENETO NO?''

giovedì 19 settembre 2019

"Ci faccia capire il ministro Provenzano perché l'autonomia siciliana va bene e quella chiesta sulla base della Costituzione e con referendum popolari da Lombardia e Veneto, non va bene. Risponda, se ha argomenti seri. Oggi, per di più, plaude al boicottaggio dell'autonomia differenziata fatta nei mesi scorsi dai 5Stelle. Una posizione che chiarisce come mai il percorso sull'autonomia negli ultimi mesi si sia arenato: evidentemente l'inciucio 5Stelle/Pd era attivo da tempo".

Lo scrive il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

"Il ministro Boccia poi continua a interpretare la Costituzione a suo piacimento: se chiediamo 23 materie - aggiunge - siamo cattivissimi; se ne chiediamo 20, forse siamo solo antipatici; se poi ci fermiamo a 15 siamo buoni (a patto di non esagerare con le funzioni che si vogliono trasferire). Secondo lui, non bisogna fare l'autonomia territorio per territorio. Bene, ma la Costituzione parla di autonomia differenziata. Come mettiamo insieme i due concetti? Continua a parlare di contrapposizione Nord Sud da scongiurare, come se questa narrazione non fosse stata proposta proprio da lui e da altri esponenti politici del sud. Evoca un rischio inesistente mettendolo surrettiziamente al centro della discussione. Né io, né Zaia abbiamo mai parlato di contrapposizione Nord-Sud, anzi!"

"Crediamo che l'autonomia - sottolinea il governatore - sia lo strumento per avvicinare finalmente i territori nel nome dell'assunzione di responsabilità e nel nome della efficienza amministrativa. Il disegno, neppure troppo nascosto, è parlare d'altro per ottenere reazioni negative da rinfacciare dopo; ma non abbiamo l'anello al naso".

"Quando il ministro verrà a discutere, gli chiederemo di mettere da parte le rappresentazioni di comodo e gli aggettivi roboanti. Gli chiederemo di fare insieme un percorso di responsabilità per sconfiggere le troppe fake news introdotte su questo argomento così delicato e importante e, quindi, saremo chiari nel definire il perimetro del lavoro, concreti nelle proposte, responsabili e determinati nel percorso che la Costituzione ha chiaramente individuato. I ghandiani siamo noi"