AL PRIMO VOTO SEGRETO ALLA CAMERA, LA MAGGIORANZA PD-M5S-LEU E' BATTUTA CLAMOROSAMENTE: 309 A 235 (PER LE OPPOSIZIONI)

mercoledì 18 settembre 2019

Al primo voto segreto in Aula, la maggioranza non c'è più. E non si è trattato di una cossetta da nulla, ma di una autorizzazione a procedere all'arresto di un deputato di Forza Italia, accusato di corruzione nella nota inchiesta che ha travolto Forza Italia in provincia di Varese e personalmente l'ex coordinatore Caianiello. Appena conclusa la votazione, è scoppiato un casino micidiale a Montecitorio.

Una vera bagarre in Aula dopo il voto con cui si e' negata l'autorizzazione a procedere alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato di Forza Italia Diego Sozzani.

L'esito del voto, avvenuto a scrutinio segreto, e' stato contestato dal Movimento 5 stelle. Il pentastellato Davide Zanichelli ha infatti espresso "disappunto per questa votazione, irrispettoso il voto segreto". Parole che hanno fatto insorgere la maggioranza dei deputati, con urla e proteste. Il presidente Roberto Fico ha richiamato all'ordine, stigmatizzando l'intervento del pentastellato: "Non puo' commentare il voto". L'azzurro Francesco paolo Sisto e' intervenuto: "E' vergognoso, il Parlamento ha votato, si e' espresso ed e' sovrano".

I voti contrari all'autorizzazione a procedere alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Sozzani sono stati 309, i favorevoli 235. L'Aula, quindi, ha ribaltato la votazione che si era svolta lo scorso luglio in Giunta per le autorizzazioni che aveva dato il via libera alla misura cautelare, con il si' anche del Pd oltre che del Movimento 5 stelle. Anche oggi, in dichiarazione di voto, il Pd con Alfredo Bazoli ha confermato il voto favorevole all'autorizzazione, spiegando di non ravvisare il fumus persecutionis. La votazione si e' poi svolta a scrutinio segreto, a addio maggioranza alla Camera.

"Oggi mi trovo in una indagine che mi coinvolge sulla sola base di intercettazioni di terze persone per un finanziamento che non ho affatto ricevuto" aveva detto il deputato di Forza Italia, prima del voto dell'aula sulla richiesta di autorizzazione agli arresti domiciliari. Quanto mi sta accadendo, ha spiegato, "non lo auguro a nessuno. Da un punto di vista morale ho sofferto parecchio, da un punto di vista psicologico sono devastato e da un punto di vista familiare sono assai preoccupato". Vorrei, pero', "comunicare a voi- ha aggiunto- la mia innocenza". E dirvi che "non mi sottrarro' al confronto con la magistratura, ma vi chiedo di poterlo fare da uomo libero. Con questo stato d'animo lascero' l'emiciclo per consentire il vostro voto nella massima autonomia".

Nella sostanza, cosa è accaduto? Che Pd e M5s hanno votato ognuno per proprio conto, senza tenere conto del 'vincolo' di maggioranza e in pratica si sono spaccati alla prova del voto segreto. Dem e 5Stelle, in sede di dichiarazione di voto con il deputato Bazoli (Pd) e con il deputato Saitta (M5s), avevano confermato il parere favorevole alla richiesta di arresti domiciliari, proposta e votata il primo agosto in Giunta per le autorizzazioni alla Camera.

Sulla carta M5s e Pd potevano contare su 327 voti. Ma lo scrutinio segreto ha rimescolato le carte e i voti della maggioranza giallorossa sono confluiti nel mucchio di quelli di Fi, Lega e Nci che avevano detto no agli arresti. Leu, invece aveva lasciato libertà di coscienza, ai propri deputati. La sostanza quindi, è che uan grossa fetta di deputati Pd e M5s hanno votato contro i loro partiti.

Pessimo inizio per il governo Conte. per di più alla Camera, dove dovrebbe avere una larghisisma maggioranza.

Che però alla prova dei fatti non c'è.

Redazione Milano