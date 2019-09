RENZI FORMA I GRUPPI AUTONOMI ALLA CAMERA E AL SENATO? CONTE-DI MAIO-M5S E QUEL RESTA DEL PD FINISCONO NEL TRITACARNE

lunedì 16 settembre 2019

Oggi hanno "giurato" i sottosegretari del governo Conte, domani Renzi annuncerà la scissione del Pd. Cornuto e mazziato. Sembra la trama di un filmetto anni Settanta con la Fenech e Pozzetto, invece è la cronaca politica di queste ore.

Il giorno dell'"annuncio" dovrebbe essere domani, almeno così assicurano qualificate fonti renziane.

L'ex premier parlerà a 'Porta a porta', forse farà anche un'intervista su un quotidiano, per ufficializzare la scelta di fondare propri gruppi in Parlamento.

Certo, aggiungono diverse fonti, "Matteo è imprevedibile, può anche decidere di frenare all'ultimo, perché sono in molti che gli stanno consigliando cautela...".

Molti quelli che lasceranno il Pd, abbastanza per far cadere il governo Conte in una qualsiasi votazione in Aula: al momento si parla di una ventina di deputati e una decina di senatori pronti a seguirlo.

Tra gli altri, vengono fatti i nomi di Roberto Giachetti, Anna Ascani, Ivan Scalfarotto, Maria Elena Boschi, Luigi Marattin, alla Camera.

E poi Davide Faraone, Tommaso Cerno, il ministro Teresa Bellanova, Nadia Ginetti, Riccardo Nencini, Mauro Marino, Eugenio Comincini al Senato.

Ma l'incertezza è ancora grande, nell'elenco mancano comunque nomi importanti del renzismo come Lorenzo Guerini e Luca Lotti e tanti sono quelli profondamente tormentati dalla situazione, nomi che però viene dato per scontato che si aggiungeranno alla lista: "Io - dice un renziano della prima ora - per ora resto nel Pd. Ma certo non è facile, sono con Matteo da così tanto tempo...".

Simona Malpezzi, altra renziana doc, prova a ridimensionare tutto: "Non penso che l'uscita sia all'ordine del giorno". Alessia Morani, poi, aggiunge: "Non posso che fare un appello all'unità spero che nessuno faccia scelte che sarebbero incomprensibili per gli elettori".

In Parlamento, però, la versione che gira è esattamente opposta, Renzi avrebbe deciso. Certo, persino due avversari storici come Enrico Letta e Luigi Zanda pubblicamente invitano l'ex premier a ripensarci e i parlamentari renziani sono impegnati in colloqui e riunioni per valutare l'evoluzione della situazione.

Ma il dado sembra tratto.

In tutto ciò il premier per un giorno - quello di oggi - Giuseppe Conte, tace. Il partito su cui ha puntato per potere governare "per molto tempo" - lui stesso ha detto quattro giorni fa - si è spaccato e l'orizzonte dell'esecutivo, già breve per la maggioranza degli italiani secondo i sondaggi, da domani potrebbe diventare brevissimo. Questione di settimane.

Un fatto è certo: con la formazione di gruppi autonomi dal Pd alla Camera e al Senato e soprattutto autonomi dagli ordini di scuderia del Pd zingarettiano rispetto leggi e iniziative di Conte, la vita politica del premier diventa improvvisamente un incubo. Per goni votazione, per ogni disegno di legge, per qualsiasi attività in parlamento che preveda il voto, Conte dovrà contrattare con Renzi e tutta la sua quadra.

Lo stesso dicasi per Di Maio. L'M5s è finito in una trappola che sembra mortale. Renzi con la sua mossa lo ha letteralmente fatto schiantare: prima, lo ha spinto ad allearsi dol Pd di Zingaretti, fadendo un ribaltone che elettoralmente il Movimento rischia di pagare salatissimo, alle urne, e subito dopo lo mette nell'angolo proprio dentro il governo, costringedo anche Di Maio a mercanteggiare voto per voto la sopravvivenza dell'esecutivo, finchè sarà così logorato da finire tritato. Lui, l'M5s e Conte tutti assieme nella polvere.

Quanto ci metterà, Renzi? Poco, il tempo di preparare bene il suo nuovo partito pseudo centrista per le elezioni politiche. Tre mesi, e addio. Si voterà tra gennaio e febbraio.

Max Parisi