M5S CANCELLA MOVI-FEST PIEMONTE ''CLIMA DI SCONFORTO E DEMOTIVAZIONE SERPEGGIA TRA GLI ATTIVISTI PER L'ALLEANZA COL PD''

lunedì 9 settembre 2019

Dal Corriere Piemonte:

"«Causa crisi di governo» - questa la motivazione ufficiale - i 5 Stelle torinesi salteranno il loro consueto appuntamento con il «MoviFest». La festa dei grillini subalpini, una tradizione inaugurata sotto la Mole nel 2012, quando Chiara Appendino non era ancora la sindaca della città ma una semplice consigliera comunale all' opposizione della giunta Fassino, quest' anno non si terrà.

L' edizione 2019 sarebbe dovuta andare in scena, come al solito, a metà settembre in un parco alla periferia del capoluogo piemontese, a Settimo Torinese. Ma le tensioni interne al M5S cittadino - non ancora del tutto uscito dalla crisi che ha investito la maggioranza di Appendino -, unite alle delusioni collezionate negli ultimi mesi (dal via libera all' Alta velocità alla fine del governo gialloverde e alla nascita della nuova e, per alcuni, indigesta alleanza con il Pd), hanno fatto prevalere tra gli organizzatori la linea della rinuncia.

E così, niente festa.

Ufficialmente per le difficoltà organizzative che sarebbero nate nel dover gestire un programma in piena crisi di governo, con buona parte degli ospiti impegnati a Roma nella formazione del nuovo esecutivo giallorosso. Ma nella scelta di rimandare l' appuntamento al prossimo anno ha pesato anche il clima di sconforto e di demotivazione che serpeggia tra gli attivisti torinesi, sulle cui spalle ricade il peso dell' organizzazione della kermesse.

Così, niente dibattiti con i big del Movimento, niente incontri tra eletti e attivisti, niente concerti e niente mangiate in stile festa dell' Unità, ma dal menu rigorosamente vegano. L' entusiasmo degli albori tra i militanti 5 Stelle appare come un lontano ricordo: «Con la crisi di governo - rivela uno storico attivista - non c' erano i presupposti per organizzare la festa. Vedremo il prossimo anno». (Articolo scritto da Gabriele Guccione)