SALVINI: POSSONO SCAPPARE DAL VOTO, MA NON PER SEMPRE. SE RIAPRONO I PORTI E RIMETTONO LA LEGGE FORNERO SARANNO CACCIATI

lunedì 9 settembre 2019

"Il 19 ottobre sarà una giornata nazionale di liberazione del governo delle poltrone senza bandiere di partito aperta a tutti i cittadini, quindi chi non c'è oggi ha un mese di tempo per decidere se esserci il 19". Così il leader della Lega Matteo Salvini, incontrando i giornalisti a margine della manifestazione organizzata da FdI in piazza Montecitorio, annunciando la prossima manifestazione ad ottobre.

Alla domanda se si fosse pentito di aver chiesto il voto, Salvini risponde secco: "Rifarei tutte, tutte le scelte che ho fatto. Ognuno fa le sue scelte - spiega - il rispetto, l'onore la dignità e la bellezza di girare per il Paese a testa alta, senza essermi svenduto, vale non 7 ma 77 ministeri. Quindi - prosegue- possono scappare per qualche tempo ma non potranno scappare all'infinito, li vedremo alle prove dei fatti, cosa faranno di: lavoro, tasse, sicurezza, famiglia. Siamo pronti e prima o poi si vota. Non possono scappare all'infinito".

"Un governo come quello che sta per essere votato oggi in un paese normale non sarebbe mai nato - aggiunge l'ex ministro dell'Interno - perché è un governo che non è d'accordo su nulla, tranne che sulla paura di andare alle elezioni per timore di perdere la poltrona".

"Lo hanno pure detto - incalza Salvini- mettiamoci insieme anche se ci facciamo schifo perché se andiamo alle elezioni perdiamo e la gente ci manda a casa. Ditemi se è un programma di governo, facciano loro vi posso solo dire che se proveranno a smontare quello che abbiamo costruito in un anno di fatica, tornando alla legge Fornero e riaprendo i porti, li teniamo giorno e notte chiusi in questo Parlamento".

