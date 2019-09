LA STREGA LAGARDE CAPA DELLA BCE ''BENEDICE'' IL FUTURO MINISTRO-SERVO DELL'ECONOMIA GUALTIERI, DEL PD. OLIGARCHI BRINDANO

mercoledì 4 settembre 2019

L'indipendenza della Bce e' "fondamentale" per la sua credibilita' e i leader politici devono evitare di cercare di "influenzare" l'Eurotower. Lo ha detto la presidente designata della Bce, Christine Lagarde, nella sua audizione di conferma davanti all'Europarlamento. "La questione dell'indipendenza della Banca centrale europea e del presidente della Bce e' intrinsecamente legata alla credibilita' e all'efficacia della banca centrale", ha detto Lagarde, rispondendo a una domanda dell'eurodeputato della Lega Antonio Maria Rinaldi.

"Nelle istituzioni politiche o nei governi, se si opera da soli e non c'e' sostegno del leader della squadra, si manca di credibilita'. Nel caso del presidente della Bce la situazione e' completamente diversa", ha spiegato Lagarde. "La legge istruisce i leader degli Stati membri di non esercitare alcuna influenza sul presidente della Bce. Questo e' estremamente importante perche' la Bce e' un'istituzione che serve i cittadini dall'area euro, non i leader degli Stati membri. E' responsabile davanti ai cittadini dall'area euro attraverso i rappresentanti del Parlamento Europeo. Questo e' qualcosa che e' assolutamente fondamentale. Senza questo, non avrei accettato di prendere in considerazione la mia candidatura", ha concluso Lagarde.

Quindi, la Lagarde annuncia di essere "indipendente" e di non volere subire - e ovviamente fare - alcuna pressione dai leader politici dei governi dell'eurozona, rispondendo alla precisa domanda dell'europarlamentare della Lega Antonio Maria Rinaldi.

Peccoato che la Lagarde nello spazio di cinque minuti è interventuta a gamba tesa sulla formazione del governo Pd-M5s dichiarando: "La possibile nomina di Roberto Gualtieri a ministro dell'economia nel governo M5S-Pd è bene per l'Italia ed è bene per l'Europa".

Quindi, la capa della Bce benedice Gualtieri ministro dell'Economia, ben sapendo chi è: un ossequioso servo delle oligarchie Ue e Bce. Un tizio che mai dirà o faraà qualcosa di diverso dagli oridni che prenderà a Francoforte e a Bruxelles.

L'M5s a fronte di ciò che ha fatto? Ha taciuto, come tutti i vigliacchi sanno bene fare.