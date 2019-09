L'M5S DISSOTTERRA IL CADAVERE POLITICO DI GENTILONI E LO MANDA IN EUROPA A RAPPRESENTARE L'ITALIA COME COMMISSARIO

mercoledì 4 settembre 2019

Dopo il via libera, ieri, della piattaforma Rousseau alla formazione del nuovo esecutivo, guidato da Giuseppe Conte, basato sull'alleanza tra Movimento cinque stelle e Partito democratico, sono continuati nella notte i negoziati per definire la spartizione delle poltrone. Obiettivo del premier incaricato, infatti, e' quello di sciogliere il prima possibile la riserva e salire, gia' in mattinata, al Quirinale, dopo il previsto incontro a palazzo Chigi con la delegazione di Liberi e uguali, con la lista dei ministri da sottoporre all'attenzione del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Infatti, senza i comunisti del LEU Conte non avrebbe alcuna maggioranza e anche con i comunisti del LEU al Senato è sotto.

Possibile, nel pomeriggio sempre di oggi, il giuramento. Stando alle indiscrezioni, per la casella di sottosegretario alla presidenza del Consiglio ci sarebbero in lizza Roberto Chieppa (ora segretario generale a palazzo Chigi), Riccardo Fraccaro e Vincenzo Spadafora, pentastellati. In pole position per il dicastero dell'Economia e delle Finanze ecco l'europarlamentare del Partito democratico Roberto Gualtieri, allineato alle posizioni della Commissione Ue.

Alla Farnesina dovrebbe andare il capo delegazione del M5s Luigi Di Maio, così anche i Trenta Denari sono pagati, mentre il capo delegazione Pd, curioso modo di definire un vicepremier, Dario Franceschini e' in corsa per la Difesa o i Beni e le Attivita' culturali.

Sarebbe confermato, al Viminale, il nome del prefetto Luciana Lamorgese, attuale consigliere di Stato, anche se sembra essere tornato in auge il capo della Polizia Franco Gabrielli. Nessuno tra Pd e M5s ha il coraggio di metterci la faccia, per i violenti danni di consenso che produrrà il tentativo di abbattere i decreti sicurezza voluti dalla Lega con - l'allora - consenso di M5s. Credono, sia M5s che Pd di potere nascondesti dietro un "tecnico" messo apposta al Viminale per questo scopo.

Tra i nodi da sciogliere c'e' la guida del ministero dello Sviluppo economico per il quale sono in corsa la vicesegretaria del Partito democratico Paola De Micheli (per lei si parla pure, pero' delle Infrastrutture), e i rappresentanti del Movimento cinque stelle Laura Castelli e Stefano Patuanelli.

Per il dicastero del Lavoro rimangono sempre alte le quotazioni di Giuseppe Provenzano, del Pd, con qualcuno che fa il nome anche di Nicola Morra (M5s). Quest'ultimo potrebbe, pero', essere destinato all'Istruzione, e in questo caso se la dovrebbe vedere con Gianni Cuperlo (Pd), una vecchia cariatide radical chic.

Resterebbero, poi, in sella Alfonso Bonafede e Giulia Grillo, rispettivamente alla Giustizia e alla Salute. Possibile la conferma, all'Ambiente, di Sergio Costa, anche se spunta la candidatura pure di Rossella Muroni, di Liberi e uguali.

E a Renzi che dà, l'M5s? Un premio: alla renziana Anna Ascani dovrebbero toccare gli Affari regionali. Tra i possibili outsider la sindacalista della Cgil, Serena Sorrentino. Ma il colpo "migliore" viene ora: l'M5s ha detto sì al grande "cambiamento" dell'Italia e così ha trovato la sintesi con il Pd: l'ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, il commissario europeo indicato dal governo Pd-M5s.

Redazione Milano