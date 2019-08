SONDAGGIO IN EUROPA: 56% DEI FRANCESI NON SI FIDA DELLA UE. 66% DEI GRECI LA ODIA. 55% DEGLI ITALIANI NON NE PUO' PIU'.

martedì 13 agosto 2019

LONDRA - Come ogni anno la commissione europea pubblica i risultati del cosiddetto Eurobarometro, un sondaggio fatto a livello europeo per conoscere il livello di popolarita' dell'Unione Europea.

Anche quest'anno la societa' belga Kantar per conto della commissione europea ha chiesto a 28mila cittadini europei tra giugno e luglio cosa ne pensano della UE e i risultati sono piuttosto interessanti.

In Gran Bretagna il 56% dei cittadini non ha fiducia nella UE contro il 29% che ha un'opinione positiva e il 15% che non ha un'opinione e la cosa non sorprende visto che nel 2016 la maggioranza dei cittadini britannici ha votato per uscire dalla UE.

Non sorprende nemmeno che in Grecia il 66% dei cittadini non abbia fiducia nella UE (mentre il 32% ha un'opinione positiva e il 2% non ha un'opinione) visto i danni che le politiche di austerita' hanno causato all'economia greca.

Cio' che sorprende invece e' il fatto che a non fidarsi della UE siano la maggioranza dei cittadini francesi e italiani.

In Francia il 56% dei francesi non si fida della UE contro un 33% che ha un'opinione positiva e un 11% che non ha opinione. Va osservato al riguardo che i presidente francese Macron, entusiasta della Ue, è al minimo assoluto del gradimento da parte dei suoi connazionali che evidentemente bocciano lui e con lui la Ue.

Quanto all'Italia invece a non fidarsi della UE sono il 55% contro un 37% che ha un'opinione positiva e un 8% che non ha opinione.

Che un numero cosi' alto di italiani non abbia fiducia nella UE e' sorprendente non fosse altro perchè quasi tutti i mezzi di informazione senza tregua e senza neppure un briciolo di onestà intellettuale continuano ad osannare le virtu' della UE e a accusare gli euroscettici di essere dei razzisti ignoranti, ma evidentemente questa colossale campagna mediatica ha fallito nel suo intento di convincere le persone. Gli italiani vedono sulla loro pelle le conseguenze delle politiche migratorie e di austerita' volute dalla UE e per tali ragioni non credono piu' a queste menzogne e non a caso il 34% degli euroscettici ha dichiarato che l'immigrazione e' cio che li preoccupa di piu'.

Cio che colpisce di questa storia e' come questa notizia, riportata dal Daily Express, sia stata completamente censurata perche' si vuole far credere che la UE sia enormemente popolare.

Ovviamente non e' cosi' e non a caso sempre piu' persone si informano su internet perche' trovano notizie come questa che la stampa censura e noi continueremo a divulgare queste notizie perche' vogliamo che la gente conosca la verita'.

Qui c'e' il link originale su questa storia:

https://www.express.co.uk/news/politics/1161940/eu-news-france-italy-eu-popularity-polls-brexit-news-brussels-eurobarometer-2019

GIUSEPPE DE SANTIS - Londra