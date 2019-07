LA LEYEN LA NUOVA CAPA DELLA COMMISSIONE UE LA CAMPIONESSA DEL ''RIGORE'' E DEI ''TAGLI'' SI PAPPERA' 2.332.500 DI STIPENDI

lunedì 22 luglio 2019

E' un fatto abbastanza risaputo che l'Unione Europea ami sprecare i nostri soldi, e sono davvero tanti, dato che l'Italia dà alla Ue sei miliardi di euro più di quanti ne riceva, e questo e' inaccettabile visto che questi soldi non cadono dal cielo ma vengono estorti ai cittadini con le tasse.

A tale proposito e' interessante notare come il nuovo presidente della commissione europea, la tedesca fedelissima della Merkel, Ursula Von der Leyen, non applica a se stessa le politiche di austerita' lacrime e sangue che vorrebbe imporre agli altri cittadini comunitari.

Infatti, questa signora si accinge a guadagnare la bellezza di 27.900 euro al mese corrispondenti a 334.800 euro all'anno, una somma enorme che tantissimi lavoratori faticano a guadagnare in tutta una vita. Giusto per dirlo, la "signora" costerà 1.674.000 euro!

Ma la remunerazione da nababbo non finisce qui.

Infatti quando finira' il suo mandato tra 5 anni - sempre che duri 5 anni, ben inteso - questa signora ricevera' anche per i successivi tre anni un pagamento di transizione pari al 65% del suo vecchio salario equivalente a 219.500 euro all'anno, che per tre anni, appunto, danno un totale da capigiro di 658.500 euro tondi tondi. Il totale del costo della Leyen per i contribuenti sarà di 2.332.500 euro.

Lo scopo di questo ultimo pagamento e' "aiutare" i capi della commissione a mantenere la loro indipendenza in attesa che trovino un nuovo lavoro., poveretti...

Ma Ursula Von der Leyen non e' la sola a ricevere stipendi faraonici.

Infatti i cinque vicepresidenti della commissione europea ricevono uno stipendio mensile di 23.000 euro, pari a 276.000 euro all'anno mentre gli altri commissari europei ricevono 20.666 euro al mese pari a 248.000 euro all'anno, tutti a carico dei contribuenti. Ogni anno, questi "signori" costeranno 1.380.000 euro! In cinque anni, 6.900.000 euro!

A svelare questo sperpero di denaro e' stato il Daily Express, il quale non ha perso occasione di sottolineare come questo spreco di denaro sia uno dei motivi per cui la Gran Bretagna debba lasciare la UE al piu' presto possibile.

In Italia invece questa notizia e' stata censurata perche' i giornalai di regime sanno benissimo che notizie come queste fanno crescere l'euroscetticismo specie se questi strapagati signori impongono politiche di austerita' lacrime e sangue.

Noi Ovviamente non ci stiamo e abbiamo riportato questa notizia perche' crediamo sia ora che gli italiani diano basta alla UE e spingano per far uscire l'Italia da questa istituzione malefica.

Qui c'e' il link originale su questa storia:

https://www.express.co.uk/news/politics/1154960/ursula-von-der-leyen-salary-how-much-eu-commission-president-earns

GIUSEPPE DE SANTIS