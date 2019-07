FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG OGGI IN PRIMA PAGINA: ''SALVINI VUOLE RIPRISTINARE LA GLORIA E L'ONORE DELL'ITALIA''

martedì 16 luglio 2019

BERLINO - Fa una certa impressione, se si pensa che oggi campeggiava sulla prima pagina del principale quotidiano tedesco. "Con le sue politiche, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, ministro dell'Interno e leader della Lega, vuole ripristinare la gloria e l'onore dell'Italia, costi quel che costi, e per tale motivo e' un esempio per Alternativa per la Germania" partito di destra che raccoglie consensi oggi anche tra gli elettori di Angela Merkel.

E' quanto affermato da Joerg Urban, presidente della sezione sassone di AfD, come riferisce il quotidiano tedesco "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Urban ha elogiato Salvini durante il suo intervento a una riunione di AfD a Lommatzsch presso Meissen in Sassonia con cui e' stata avviata la campagna elettorale del partito in vista del voto per il rinnovo del parlamento del Land che si terra' il primo settembre prossimo.

Come altri Laender della Germania orientale, la Sassonia costituisce il principale bacino elettorale di AfD.

Durante il suo discorso, Urban ha duramente criticato il governo del cancelliere Angela Merkel, affermando che dopo 14 anni, i tedeschi "ne hanno abbastanza".

Secondo il presidente della sezione di AfD in Sassonia, la Germania si troverebbe, infatti, in una "situazione disastrosa, con l'ordine pubblico e lo Stato di diritto che non funzionano più".

Inoltre, criminalita' e degrado degli spazi pubblici "hanno raggiunto livelli inimmaginabili soltanto qualche anno fa".

Urban ha proseguito paragonando l'Ue all'Unione sovietica e il governo del cancelliere Merkel alla dittatura della Repubblica democratica tedesca.

In particolare, per Urban, la politica dell'esecutivo federale per la gestione della questione migratoria, con "centinaia di migliaia di persone" entrate in Germania "non come lavoratori specializzati, ma nella migliore delle ipotesi come professionisti delle frodi sociali".

La Germania, ha concluso Urban, si trova quindi dinanzi alla "scelta tra liberta' e schiavitu'".

Redazione Milano