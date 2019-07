SOCIETA' MULTIRAZZIALE PROVOCA SOLO DANNI. L'ESEMPIO? PARIGI MESSA A FERRO E FUOCO DA BANDE DI MUSULMANI ALGERINI

lunedì 15 luglio 2019

LONDRA - Per capire il perche' la societa' multirazziale provoca solo danni basta guardare cosa succede in Francia dove immigrati musulmani di seconda e terza generazione trovano sempre delle scuse per fare rivolte e saccheggiare negozi.

L'ultima di queste rivolte e' avvenuta pochi giorni fa in occasione della vittoria dell'Algeria sulla Costa D'Avorio nei quarti di finale della coppa d'Africa.

In questa occasione molti immigrati di origine algerina sono scesi in piazza per festeggiare ma tra di loro tantissimi hanno colto l'occasione di scatenare disordini e causare danni a cose e persone.

A tale proposito uno di essi e' stato visto agitare una motosega mentre dozzine sono stati arrestati per aver saccheggiato negozi di moto al grido di 'Allahu Akbar' e a Montpellier un immigrato di origine algerina ha investito e ucciso una donna e ferito gravemente il figlio di un anno.

A Parigi la polizia ha usato lacrimogeni contro vari rivoltosi e il ministro degli interni Christope Castaner ha descritto quanto avvenuto come assolutamente inaccettabile e confermato che in tutta la Francia ci sono stati 74 arresti compresi 10 minorenni a Parigi.

Una fonte della polizia ha dichiarato che i saccheggiatori hanno sfasciato le vetrine di diversi negozi di moto rubando moto, caschi, guanti e altri accessori e la polizia ha dovuto usare i lacrimogeni perche' alcuni suoi agenti sono stati aggrediti.

Cio' che e' successo pochi giorni fa dimostra il fallimento della societa' multirazziale tanto amata dalla sinistra e dal Vaticano e fatti come questo sono ormai la norma in Francia anche se in pochi ne sono al corrente perche' la stampa di regime preferisce censurare queste storie e non a caso anche questa notizia, riportata dal Daily Express e da Russia Today, in Italia e' stata completamente ignorata.

Noi ovviamente non ci stiamo e abbiamo deciso di riportarla perche' pensiamo che il pubblico abbia il diritto di sapere la verita' e grazie a internet e ai social network ora e' possibile aggirare questa censura di regime.

Qui c'e' il link originale di questa storia:

https://www.express.co.uk/news/world/1152883/Paris-riot-Riots-across-France-Algeria-Africa-Cup-Nations-football-win-fans-attack-police

GIUSEPPE DE SANTIS - Londra