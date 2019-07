DIETRO LE QUINTE / JUNCKER AFFONDA URSULA VON DER LEYEN: ''E' STATA NOMINATA CON ACCORDI SOTTOBANCO'' (SILURO IN ARRIVO)

martedì 9 luglio 2019

LONDRA - Sono in molti a lamentarsi del fatto che il modo in cui il nuovo capo della commissione europea è stato scelto non sia affatto trasparente, ma fa un certo effetto vedere che tra costoro c'e' pure Jean Claude Juncker.

A tale proposito, pochi giorni fa il presidente fuoriuscente della commissione europea ha dichiarato che la scelta del suo successore, Ursula von der Leyen non e' stata affatto trasparente e questo significa che avra' meno legittimita' democratica di quanto ne abbia avuta lui. Il che, è tutto dire...

Juncker ha poi aggiunto che lui e' stato scelto in modo trasparente visto che faceva parte del partito che ha avuto piu' voti al parlamento europeo mentre la von del Leyen e' stata scelta con accordi sottobanco fatti dai principali leader europei in modo piuttosto oscuro.

Certo che Juncker e' la persona meno adatta per parlare di trasparenza e credibilità, non fosse altro perchè ha un problema serio con l'alcol, ma probabilmente questa sua lamentela nasconde una preoccupazione profonda per il fatto che tale nomina possa rafforzare i movimenti euroscettici e l'opposizione alla UE.

A tale proposito e' importante notare come la stampa euroscettica britannica abbia usato queste nomine come prova che la UE e' una dittatura da cui bisogna uscire al piu' presto possibile e anche in Italia per la prima volta alcuni importanti opinionisti hanno sostenuto la necessita' dell'Italia di uscire dalla UE.

A parlare apertamente di Italexit sono stati Diego Fusaro e Paolo Guzzanti e se Fusaro e' famoso per il suo euroscetticismo lo stesso non si puo' dire di Guzzanti e non e' da escludere che altri diventeranno euroscettici specie se la von der Leyen appoggera' politiche lacrime e sangue a danno dei cittadini.

Da parte nostra continueremo la nostra battaglia per far uscire l'Italia dalla UE e saremo ben felici se anche altri giornalisti mainstream appoggeranno la nostra battaglia.

Qui c'e' il link originale di questa storia: https://www.thesun.co.uk/news/9445314/jean-claude-juncker-eu-election-stitch-up/

GIUSEPPE DE SANTIS - Londra