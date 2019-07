CORTE DEI CONTI: ''LA GESTIONE FINANZIARIA DI REGIONE LOMBARDIA E' VIRTUOSA''. GRANDE SUCCESSO DI FONTANA E GIUNTA

lunedì 8 luglio 2019

MILANO - "I dati di sintesi della gestione finanziaria" di Regione Lombardia "esprimono molteplici indicatori positivi, sintomatici di effetti gestionali di natura virtuosa".

E' quello che emerge dalla relazione della sezione lombarda della Corte dei Conti, presentata nel corso del giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione Lombardia per l'esercizio 2018. Tra i comportamenti virtuosi figurano "il pieno rispetto dell'equilibrio di bilancio, il miglioramento del risultato d'amministrazione, la consistente liquidita' di cassa che ha permesso di evitare la contrazione di nuovo debito o il ricorso ad anticipazioni di cassa e di effettuare il pagamento di fornitori commerciali in tempi brevi".

L'indice di tempestivita' nel 2018, si legge, e' stato infatti in media di 12 giorni per la gestione ordinaria e di 11 giorni per la gestione delle aziende sanitarie (circa dieci giorni in meno rispetto agli ultimi anni). Per quanto riguarda il risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, "il fondo cassa alla chiusura risulta pari a 7.182.169.161 euro, di cui 4.355.283.328 euro relativi al conto della gestione sanitaria accentrata e 2.826.885.833 euro al conto ordinario. In sintesi, la gestione "presenta un saldo contabile positivo di 526.603.894 euro".

In particolare, la spesa sanitaria e' "quantitativamente preponderante" rispetto alle risorse destinate ad altre politiche regionali: "le entrate dedicate al finanziamento dei servizi sanitari, pari a circa 20 miliardi di euro, rappresenta l'80% degli stanziamenti totali".

"Sottolineiamo che questo e' un momento sempre importante. Il passaggio della valutazione al vaglio della Corte dei Conti e' qualcosa che tutte le istituzioni devono guardare con attenzione - ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell'udienza -. Siamo soddisfatti, e' chiaro che c'e' sempre la possibilita' di migliorare, noi in ogni caso stiamo cercando di apportare quelle piccole correzioni che ci sono state suggerite, ma voglio sottolineare come il rapporto con la Corte dei Conti sia assolutamente positivo e propositivo".

A proposito infine della razionalizzazione delle societa' controllate, iniziata con la nascita lo scorso primo luglio di Aria (che riunisce Arca e Lombardia Informatica), Fontana ha detto: "Sicuramente e' stato apprezzato il nostro primo passo, ma sottolineo che e' soltanto il primo. Adesso insieme cercheremo di proseguire nella razionalizzazione delle societa', che non devono essere pletoriche".

Redazione Milano