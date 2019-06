LA NAVE PIRATA SWA WATCH TENTA DI ENTRARE NEL PORTO DI LAMPEDUSA! SALVINI: NON SBARCA NESSUNO! MELONI: VA AFFONDATA!

mercoledì 26 giugno 2019

"Adesso chi se ne frega ne risponde, chi sbaglia paga. Non dico solo quella sbruffoncella di questa comandare che fa politica sulla pelle dei migranti" ma esistono un "governo in Olanda" e una "commissione europea" ed è bene che si sveglino. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in diretta Facebook in merito alla SEA Watch. "Esiste qualcuno a Berlino che risponda delle Ong con nazionalità tedesca ? - si chiede ancora il vicepremier - facciano vedere che ci sono".

Qui non "sbarca nessuno", ha aggiunto, "a meno che qualcuno non si faccia carico di portare queste persone ad Amsterdam a Berlino e a Bruxelles". "Mi sono rotto le palle che l'Italia sia trattata da alcuni organismi internazionali e da alcuni paesi europei come un paese di serie B", ha sottolineato.

"Il governo olandese non puo' far finta di nulla: una nave battente bandiera dei Paesi Bassi ha ignorato i divieti e gli altola' e sta facendo rotta a Lampedusa. E' una provocazione e un atto ostile: avevo gia' scritto al mio omologo olandese, e ora sono soddisfatto che l'Ambasciatore d'Italia all'Aja stia facendo un passo formale presso il governo dei Paesi Bassi. L'Italia merita rispetto: ci aspettiamo che l'Olanda si faccia carico degli immigrati a bordo".

La Sea Watch e' davanti al porto di Lampedusa. Sul molo sono schierati i carabinieri.

Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un video pubblicato su Twitter, in merito al caso della Sea Watch sottolinea che la nave "contro la volonta' del governo italiano, dello Stato italiano, della sovranita' italiana, viola i nostri confini ed entra nelle acque territoriali italiane con l'obiettivo di portare gli immigrati clandestini che ha a bordo sul nostro territorio nazionale. Lo fa - rimarca -, non solo contro il parere del nostro governo, ma anche contro il parere della Corte europea di Strasburgo che proprio ieri aveva detto che l'immigrazione non e' un diritto degli esseri umani e che quindi quelle persone non potevano essere portate in Italia se il governo italiano non voleva". Allora, incalza Meloni, "io adesso mi aspetto che il governo italiano faccia rispettare quelle regole che le organizzazioni non governative pensano di poter violare. E, a norma di diritto internazionale, questo significa che la Sea Watch e' una nave che deve essere sequestrata, che l'equipaggio deve essere arrestato, che gli immigrati che sono a bordo devono essere fatti sbarcare e rimpatriati immediatamente e che la nave deve essere affondata, come accade per le navi che non rispettano il diritto internazionale".