ARTICOLO ESPLOSIVO DEL DAILY MAIL SUL PIANO DI SOROS PER AGGREDIRE LE DEMOCRAZIE EUROPEE (STAMPA ITALIANA CENSURA)

lunedì 24 giugno 2019

LONDRA - Quando alcuni giorni fa Giorgia Meloni ha dichiarato che George Soros vuole distruggere l'Occidente tramite l'invasione di immigrati, molti a sinistra l'hanno criticata ma la verita' e' che Soros e' veramente un pericoloso individuo e i recenti annunci fatti dalla fondazione da lui finanziata confermano questo fatto.

Negli scorsi giorni alcuni esponenti della Open Society Foundation hanno dichiarato che il loro obiettivo e' quello di spostare il loro raggio d'azione nei paesi dell'Europa occidentale dove i partiti nazionalisti sono piu' forti e in particolare in Francia, Gran Bretagna e Germania est.

In Francia, Soros vuole finanziare tutte le organizzazioni pro immigranti nei comuni governati dal Rassemblement National e che hanno visto i loro fondi tagliati dai sindaci del partito di Marine Le Pen.

In Gran Bretagna invece il focus della Open Society Foundation solo le aree povere dell'Inghilterra che hanno votato a favore della Brexit e anche in questo caso a essere finanziate sono tutte le associazioni che vogliono piu' immigrazione e probabilmente anche gruppi antifascisti.

In Germania invece il focus sono i tre stati della Germania est che andranno al voto tra settembre e ottobre e dove il partito anti-immigrati AfD e' in testa ai sondaggi e anche in questo caso ad essere finanziate sono organizzazioni pro-immigrati e pro-rifugiati.

Per capire come mai questi annunci vadano presi sul serio occorre ricordare che la Open Society Foundation spende ogni anno la bellezza di un miliardo di dollari e questo fiume di denaro ha lo scopo di creare problemi all'interno dei Paesi che non condividono gli obiettivi di Soros e non a caso Ungheria e Russia hanno impedito a questa fondazione di operare nei loro territori nazionali.

Cio' che colpisce ma non stupisce e' che questa notizia, riportata dal Daily Mail e da altri siti in lingua inglese, in Italia sia stata ignorata dai giornali di regime (l'unico ad averla riportata e' il sito Sputnik news) e la cosa non sorprende visto che molti in Italia sono al soldo del famigerato magnate ungherese.

Infatti, solo pochi giorni fa Gad Lerner lo ha difeso pubblicamente su Repubblica e anche il Sole 24 Ore ha elogiato l'operato di Soros con molti a sinistra che si ostinano a difenderlo.

Ovviamente noi non ci stiamo e abbiamo deciso di pubblicare questa notizia non solo per informare gli italiani ma anche perche' crediamo che il governo debba vietare a questo individuo di operare in Italia.

Qui c'e' il link in lingua inglese su questa storia:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7170657/Soros-pro-democracy-foundation-moving-funding-UK-response-far-right.html

GIUSEPPE DE SANTIS - Londra