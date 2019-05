MATTEO SALVINI: ''MI ASPETTO CHE UN MAGISTRATO APPLICHI LE NORME, ANZICHE' INTERPRETARLE. LA GIUDICE BREGGIA SI CANDIDI''

ROMA - "E' stata relatrice di una sentenza contro il ministero dell'Interno, parla di 'deumanizzazione delle migrazioni', va a dibattiti con le Ong e presenta libri schierati contro respingimenti e porti chiusi".

Lo sostiene il Viminale a proposito di Luciana Breggia, presidente della sezione specializzata per l'immigrazione e la protezione internazionale del tribunale di Firenze.

"La democrazia - commenta Matteo Salvini - e' bellissima: invito questo giudice a candidarsi alle prossime elezioni per cambiare le leggi che non condivide. Ma mi aspetto che un magistrato applichi le norme, anziche' interpretarle".

"Lo scorso 15 maggio - ricorda il ministero - ha emesso una sentenza significativa. Nega al Viminale la possibilita' di impugnare una decisione del tribunale di Firenze, che ha disposto l'immediata iscrizione all'anagrafe del Comune di Scandicci di un richiedente asilo. In sostanza, la sentenza Breggia strappa al ministero la possibilita' di opporsi, lasciandola esclusivamente all'autonomia dei sindaci e contrastando un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il rischio e' avere interpretazioni difformi sul territorio e su un tema delicato come quello anagrafico".

"Il magistrato Breggia - prosegue il Viminale - ha dichiarato a Famiglia Cristiana, in un'intervista di marzo: 'Giro molto per le scuole e scrivo di quegli uomini ridotti in condizione di schiavi', poi ha bocciato i Centri di accoglienza straordinaria 'limbo di insicurezza' e ha spiegato che 'le leggi che costituiscono il diritto, non sempre vanno nella direzione della giustizia' facendo l'esempio delle leggi razziali. La sezione da lei presieduta, nel secondo semestre 2017, su 41 ricorsi presentati dagli immigrati ne ha accolti 35 (piu' dell'85%). Nel 2018-2019 non si e' ancora pronunciata su alcun ricorso. La dottoressa Breggia e' stata relatrice alla presentazione del libro 'L'attualita' del male, la Libia dei lager e' verita' processuale'. Insieme a lei c'era la portavoce di Mediterranea Alessandra Sciurba. L'autore del libro e' Maurizio Veglio, avvocato membro di Asgi (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione)".

