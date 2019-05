SONDAGGIO IN UNGHERIA SULL'EURO: 49% E' ASSOLUTAMENTE CONTRARIO PERCHE' LO CONSIDERA UNA SCIAGURA, VISTI I RISULTATI

lunedì 27 maggio 2019

LONDRA - I giornali di regime non fanno che ripetere fino alla nausea che l'euro e' stato un grosso successo anche se i fatti dimostrano il contrario.

A tale proposito e' interessante notare come molti paesi dell'est europeo non vogliono assolutamente adottare l'euro perche' vogliono evitare gli effetti negativi della moneta unica.

A conferma di tale scetticismo e' la pubblicazione di un sondaggio fatto di recente dalla Zavech Research sull'attitudine dei cittadini ungheresi riguardo all'euro e i risultati sono piuttosto interessanti.

Infatti solo il 38% degli ungheresi vuole adottare l'euro mentre il 49% e' contrario e il 13% non ha risposto al sondaggio.

Il governo ungherese dal canto suo non ha interesse per ora ad adottare la moneta unica perche', evidentemente, ha visto come l'euro ha danneggiato enormemente i paesi che lo hanno adottato e ovviamente non vuole commettere lo stesso errore.

Cio' colpisce ma non stupisce e' come questa storia, riportata da Daily News Hungary, sia stata completamente censurata dalla stampa di regime e questo perche' si vuole nascondere agli italiani la verita' sull'euro.

Noi ovviamente non ci stiamo e abbiamo deciso di riportare questa notizia perche' crediamo che gli italiani abbiano il diritto di sapere che non sono i soli a pensare che la moneta unica sia stata un fallimento totale.

Qui sotto c'e' il link in inglese della notizia:

https://dailynewshungary.com/survey-half-of-hungarians-are-against-adopting-euro/?fbclid=IwAR0OZnHgaNXDLm_QNXMJwnLU-b1YqD87S6h1wZ45N8aJakphPg-FGXu_7o0

GIUSEPPE DE SANTIS - Londra