ABBIAMO VINTO NOI! MARINE LE PEN ABBATTE MACRON, LA NUOVA DESTRA NAZIONALISTA VINCE IN FRANCIA! ADDIO, OLIGARCHI UE!

domenica 26 maggio 2019

PARIGI - Il partito Rassemblement National (Rn) di Marine Le Pen in testa col 23.2%, al secondo posto col 21.9% il partito Republique en Marche di Emmanuel Macron. Al terzo posto, a sorpresa, i verdi di Europe-Ecologie le Verts al 12.8%. Questi i risultati dei primi exit poll pubblicati da Ipsos per France 2. Euroscettici avanti dunque, col sorpasso della Le Pen su Macron.

Visto il risultato delle elezioni europee, "starà al presidente della Repubblica trarre le conseguenze", visto che ha messo in gioco "il suo credito presidenziale in questo sondaggio facendo un referendum sulla sua politica, e anche sulla sua persona". Lo ha detto la leader del Rassemblement national, Marine Le Pen, commentando l'affermazione del suo partito rispoetto a quello di Emmanuel Macron. Che ora, a detta di Le Pen, "non ha altra scelta se non quella di sciogliere l'Assemblea nazionale scegliendo un metodo più democratico di voto e rappresentativo della vera opinione del Paese".

Come Marine Le Pen, anche il capolista del Rassemblement National, Jordan Bardella ha chiesto a Emmanuel Macron di sciogliere l'Assemblea Nazionale, la camera bassa del parlamento francese. "Emmanuel Macron ha perso la fiducia del suo popolo. Lo invitiamo a sciogliere l'assemblea nazionale" ha detto Bardella ai microfoni del canale d'informazione Cnews. Parlando della maggioranza al governo in Francia, il capolista della formazione uscita vincitrice dalle urne delle europee, ha detto "loro (La Re'publique En Marche-MoDem) sono al potere da due anni e Macron ha fatto diventare questo voto in un plebiscito a favore o contro di lui. I francesi si sono appropriati di questo plebiscito". Commentando le reazioni dell'Eliseo al risultato delle europee, Bardella ha detto che provano "che (Emmanuel Macron) e' pronto a votare contro quello che vogliono i francesi". Concludendo l'intervista sul canale d'informazione CNews, Bardella ha parlato delle prime iniziative che promuovera' al Parlamento europeo. "Per prima cosa vogliamo lottare contri i trattati di libero scambio [...] poi vogliamo che la Francia recuperi le sue frontiere nazionali".