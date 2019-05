L'ITALIA STA CAMBIANDO PER IL BENE DI TUTTI IL GOVERNO HA DIRITTO DI CONTINUARE ATTACCHI DA OGNI DOVE, MA NON VINCERANNO

lunedì 20 maggio 2019

MILANO - La bacchetta magica non esiste, e men che meno in mano a chi governa un Paese. Tuttavia, dopo più di un anno dalle elezioni politiche in Italia che hanno decretato la vittoria della Lega di Salvini e dell'M5s di Di Maio, così da aver portato alla formazione del governo Conte, è certamente possibile fare un bilancio dei fatti - sia ben chiaro - e non delle parole.

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ovviamente era atteso all'opera, e quando si fa il ministro dell'Interno, l'opera consiste nel migliorare sia la sicurezza dei cittadini italiani, sia la sicurezza dei confini della nazione contro possibili minacce esterne.

Ecco, i numeri parlano chiaro e la percezione della gente è ampiamente concordante: il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha bloccato l'invasione africana dell'Italia e ha di molto abbassato il numero dei reati compiuti in Italia, perchè bisogna essere chiari, su questo punto: immigrazione clandestina, orde africane e mediorientali, avevano potenziato moltissimo la criminaltà in Italia. Mafie nigeriane, delinquenti nordafricani d'ogni dove, più decine di migliaia di centro africani capaci di atti di violenza inauditi, tutt'assieme erano stati fatti arrivare in Italia coi barconi dalla Libia durante tutti i precedenti cinque anni di governi Pd.

Il nostro Paese, nel marzo del 2018, era alla deriva. Matteo Salvini e con lui l'intera squadra di governo, ad esempio il ministro Toninelli, ma non solo lui, hanno aggredito questi drammatici problemi e i numeri danno loro ragione.

Vediamoli.

Nei primi 4 mesi del 2019, 84mila reati in meno compiuti in Italia rispetto il 2018. Sono dati ufficiali del Viminale. Il Decreto Immigrazione, scritto da Salvini, ha dato strumenti legislativi importanti alle forze dell'ordine e la legge sulla legittima difesa ha dato finalmente la possibilità ai cittadini di difendersi e difendere la propria famiglia, casa, azienda, da criminali pronti a tutto.

E non basta: gli sbarchi di africani sono calati del 90%, la pacchia è davvero finita per le mafie islamiche libiche, egiziane, marocchine, pakistane.

Ma non basta: avere radicalmente abbattuto i numeri dell'invasione ha prodotto un'altra importantissima conseguenza: si sono ridotti simmetricamente i morti in mare nel Mediterraneo. Sbaglia, il Vaticano e sbaglia, spiace scriverlo, ma è la verità, anche Papa Bergoglio, quando attacca il blocco all'immigrazione clandestina parlando di "Mediterraneo diventato un cimitero" perchè al contrario oggi non lo è più. Lo era, quando governava il Pd con Renzi, lo era quando arrivò Gentiloni, ma ora non più.

La sicurezza di una nazione prima di ogni altra cosa è rappresentata dalla sicurezza dei propri confini. Francamente, subire i "predicozzi" di cardinali e pontefice sulla "disumanità" di questo governo - e prima di tutto "dell'orco Matteo Salvini" - quando lo Stato Pontificio dove albergano gli uni e l'altro possiede ricchezze immense, nell'ordine di almeno tremila miliardi di euro tra possedimenti e denaro, che si tiene ben stretto, invece di donarlo, trasformarlo in aiuti per le popolazioni africane, fa ribrezzo.

In Vaticano leggono il Vangelo? Un papa che si è auto-nominato "Francesco" ricorda cosa fece l'originale? Ricorda la frase "povero tra i poveri"? Perchè va detto chiaro e tondo: la Chiesa cattolica invece di mandare solo missionari in Africa, mandi anche qualche decina di miliardi di euro di aiuti materiali per costruire case e non baraccopoli, veri ospedali e veri aiuti alimentari. E vere scuole.

Dopo di che, magari, la Chiesa Cattolica potrebbe scoprire di avere contribuito davvero a fare la differenza tra vivere e morire, in Africa.

L'M5s - lo dico chiaro e tondo - sta cercando di contrastare la vera povertà, la vera miseria, in Italia. Lo sta facendo bene? Presto per dirlo, ma un fatto è certo: non fare nulla sarebbe stato il vero disastro. Perchè ci sono tante famiglie in Italia senza reddito, senza lavoro. Senza nulla. E sono rimaste "invisibili", fuori dalle "statistiche", fuori da ogni azione e aiuto dei governi di tutte le passate legislature da decenni a questa parte. Sto parlando di milioni di persone.

Ebbene, anche questo è un capitolo della "sicurezza". Aiutare gli ultimi riduce la loro disperazione, la loro rabbia, il loro dolore.

Domenica prossima andremo a votare.

Questo governo può fare di più e di meglio? Senza il minimo dubbio. Ma chi non vedesse quanto l'Italia sta cambiando per il bene di tutti noi italiani, è perchè non lo vuole vedere.

Max Parisi