DURISSIMA LEGGE ANTI IMMIGRAZIONE IN DANIMARCA, APPROVATA CON I VOTI IN PARLAMENTO DEL PARTITO SOCIALDEMOCRATICO (BOOM!)

lunedì 25 febbraio 2019

LONDRA - Da tempo la Danimarca attira l'attenzione degli osservatori politici internazionali per via delle sue leggi severe sull'immigrazione ma lungi dal fermarsi i legislatori danesi hanno deciso di continuare a legiferare per ridurre il numero di immigrati.

A tale proposito e' interessante notare come pochi giorni fa il parlamento danese ha approvato una legge che ha come obiettivo quello di ridurre drasticamente il numero di richiedenti asilo residenti in territorio danese.

Fino ad ora chiunque fosse riconosciuto come rifugiato poteva rimanere per sempre in Danimarca, ma adesso tutti i richiedenti asilo possono rimanere solo temporaneamente e verranno rispediti al loro paese d'origine qualora non ci sia piu' pericolo.

I promotori di questo provvedimento parlano di cambiamento radicale che prevede un cambiamento dall'integrazione al rimpatrio e lo ha spiegato bene il ministro delle finanze danese Kristian Jensen il quale ha parlato di abolizione del vecchio sistema per cui i rifugiati diventano immigrati a tutti gli effetti.

Questa legge prevede anche un taglio ai sussidi per i rifugiati e rende piu' difficili i ricongiungimenti familiari.

Ad appoggiare tale provvedimento non e' stato solo il partito anti-immigrati del Danish People's party ma anche i socialdemocratici che sono all'opposizione e sono la versione danese del PD e il responsabile dell'immigrazione per i socialdemocratici Mattias Tesfaye ha giustificato la posizione del suo partito col fatto che ai richiedenti asilo si da' il messaggio che possono rimanere in Danimarca solo per poco tempo senza dare loro false speranze.

Come e' facile immaginare altri partiti di opposizione e varie associazioni umanitarie si sono opposte a questa legge ma questo non e' servito a impedirne l'approvazione e ora il governo spera di mandarne via almeno 25mila.

Certo sarebbe impensabile che in Italia il partito democratico appoggi una simile iniziativa ma in Danimarca cio' e successo e non e' la prima volta visto che pochi mesi fa i socialdemocratici hanno appoggiato un'altra legge che impone agli immigrati di imparare la lingua danese e di accettare lo stila di vita della societa' danese.

Non e' chiaro il perche' di questa linea dura della sinistra danese contro gli immigrati ma evidentemente i socialdemocratici hanno capito che se vogliono sopravvivere come partito devono seguire questa strada onde evitare che i loro elettori storici appoggiano partiti sovranisti.

Cio' che invece e' chiaro e' che ancora una volta la stampa italiana ha deciso di censurare questa notizia (riportata da Sputnik News) perche' e' troppo impegnata ad attaccare il governo gialloverde e sarebbe davvero imbarazzante per i padroni dei giornali il fatto che un partito di sinistra possa approvare una simile legge visto che non possono certo dire che i socialdemocratici sono dei fascisti.

Ovviamente cio' che sta succedendo in Danimarca e' semplice buonsenso e per tale motivo abbiamo deciso di riportare questa notizia perche' crediamo che il pubblico abbia il diritto di sapere.

Qui c'e' il link originale in inglese:

https://sputniknews.com/europe/201902221072644296-denmark-immigration-paradigm-shift/

GIUSEPPE DE SANTIS