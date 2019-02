LEGA AL GOVERNO HA CANCELLATO L'INVASIONE DI ORDE AFRICANE IN ITALIA DALLA LIBIA: ARRIVI CALATI DEL 96% DA GENNAIO 2018

mercoledì 13 febbraio 2019

La pacchia sembra davvero finita, per chi lucra "sull'accoglienza" degli africani in Italia e per chi organizzava le orde dalla Libia, complici le navi Ong, alleate delle mafie degli scafisti.

Grazie alla lega al governo e al minisrtro dell'Interno Matteo Salvini, sono solo 150 i migranti clandestini arrivati in gennaio di quest'anno in Italia attraverso il Mediterraneo centrale, ovvero dalla Libia, con un calo del 73% rispetto al mese di dicembre e del 96% rispetto a gennaio 2018.

E' quanto si legge nel rapporto mensile dell'agenzia europea Frontex per le frontiere esterne, secondo il quale i migranti sbarcati a gennaio in Italia provenivano principalmente da Tunisia, cioè erano tunisini che verranno tutti rimpatriati, e Bangladesh, altra nazione che li rivedrà tornare in patria.

Il rapporto sottolinea che gli arrivi di migranti irregolari in Europa nel primo mese del 2019 sono stati 6.760, dei quali solo 150 in Italia, un terzo in meno di dicembre e un quinto in meno rispetto ad una anno fa.

Il calo è dovuto principalmente alla riduzione dei flussi nel Mediterraneo centrale e cioè dalla Libia. Adesso, la maggiore pressione degli scafisti e delle mafie nordafricane che "gestiscono" i barconi si registra nel Mediterraneo occidentale e cioè verso la Spagna.

Oltre la metà degli arrivi di migranti irregolari si registra infatti su questa rotta diretta verso la Spagna. In gennaio gli arrivi sono stati 3.780, in Spagna, soprattutto provenienti da Guinea e Marocco, con un calo comunque del 18% rispetto a dicembre. Il dato è tuttavia più del doppio di quello del gennaio 2018, sempre riferito alla Spagna.

Nel Mediterraneo orientale, e cioè sul versante Grecia, gli arrivi sono stati 2.540, con un calo del 44% da dicembre e un aumento del 10% rispetto al gennaio 2018.

I migranti irregolari che arrivano via mare in Grecia sono soprattutto afghani, mentre via terra si tratta di turchi. Nei Balcani occidentali sono stati registrati 300 migranti irregolari, soprattutto afghani. Si tratta della metà di quanti arrivati in dicembre e del 42% in meno rispetto al gennaio 2018. Nessuno di loro, però, è arrivato nella Ue. Tutti bloccati sulel frontiere di Croazia e Ungheria.

Intanto, l'Olanda, lo stato di bandiera della Sea Watch 3, ha chiesto alle autorità italiane di bloccare la nave a Catania in attesa di ulteriori verifiche sulle capacità di trasporto del natante, che l'ong tedesca Sea Watch usa per il prelievo in mare di africani per provare a sbarcarli in Italia. Lo rende noto la Guardia costiera.

E continua così il blocco della nave: il giorno 31 gennaio scorso, dopo aver sbarcato 47 migranti, la nave è stata ispezionata da militari della Guardia Costiera specializzati in sicurezza della navigazione, che "hanno eseguito una verifica tecnica sulle condizioni della nave ai sensi della Unclos (la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare)".

E all'esito dell'ispezione, il primo febbraio, lo stop perché era stata rilevata "una serie di non conformità relative sia alla sicurezza della navigazione che al rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente marino".

Ora la nave "sta eseguendo i lavori necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza e tutela ambientale". Ma non potrà comunque ripartire, perché - spiega la Guardia costiera - le autorità olandesi, che hanno anche loro condotto un'ispezione a bordo, vogliono ulteriori verifiche sulle capacità di trasporto e soccorso del natante: "Su richiesta dello Stato di bandiera, che ha effettuato un'ispezione a bordo il 11 e 12 febbraio, la nave non potrà comunque lasciare il porto di Catania, in attesa che le autorità olandesi concludano ulteriori accertamenti sulla conformità della nave alle normative vigenti, con riferimento all'idoneità al trasporto di un elevato numero di persone per lunghi periodi di tempo".

Nella sostanza, l'Olanda non vuole finire sulal grarticola se questa nave Ong caricasse orde di africani senza avere le caratteristiche tecniche per farlo. Se affondasse per questa ragione, ne risponderebbe l'Olanda.

Redazione Milano.