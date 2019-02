IL DC9 ITAVIA CADUTO A USTICA VENNE ABBATTUTO DA UN MISSILE IL TRIBUNALE DI PALERMO DA' RAGIONE AI PARENTI DELLE VITTIME

martedì 12 febbraio 2019

PALERMO - Nuovo colpo di scena sul caso Ustica. La prima sezione civile della Corte di Appello di Palermo, presieduta da Antonio Novara, ha infatti rigettato gli appelli promossi dai ministeri della Difesa e dei Trasporti contro la sentenza emessa dal tribunale civile dello stesso capoluogo siciliano nel gennaio 2016, che li aveva condannati a risarcire oltre 12 milioni di euro a una parte dei familiari delle vittime della strage che il 27 giugno 1980 causo' 81 morti.

L'attentato al Dc9 della compagnia Itavia, secondo i giudici d'Appello, che hanno ritenuto ancora valide le conclusioni e gli esiti delle perizie dell'istruttoria penale condotta negli anni Novanta dal giudice Rosario Priore, e' da addebitarsi ad un missile.

La Corte ha dichiarato la prescrizione al risarcimento 'da depistaggio', ma ha confermato quello 'da fatto illecito'. Secondo gli stessi giudici e' confermato, quindi, che le indagini furono ostacolate e che lo Stato non garanti' adeguate condizioni di sicurezza al volo Itavia che quella notte, mentre andava da Bologna a Palermo, precipito' nel Tirreno. Il nuovo pronunciamento, in conformita' con altre 4 sentenze civili emesse nel 2017, torna ad escludere le ipotesi alternative della bomba collocata a bordo e del cedimento strutturale.

"Questa sentenza - ha commentato l'avvocato Daniele Osnato, legale dei familiari delle vittime - si aggiunge alle altre che, sempre in sede civile, hanno gia' restituito giustizia ai parenti ricostruendo la verita' dei fatti. Questa sentenza, tra l'altro, ha voluto ulteriormente precisare che non vi e' mai stato alcun conflitto tra i giudicati penali e quelli civili. Atteso che nel processo penale non si e' indagato sulla causa della caduta dell'aereo, ma piuttosto sulla penale responsabilita' di taluni imputati in merito a specifici fatti di reato di natura omissiva. Ad oggi i ministeri hanno ostacolato non solo le legittime aspettative di verita' e giustizia, ma persino le liquidazioni dei risarcimenti, disattendendo le sentenze e richiedendo di voler interamente compensare tali somme con eventuali vitalizi concessi ai figli delle vittime. Auspichiamo - ha concluso il legale - che chi di dovere, dai ministri al presidente del Consiglio, si imponga per restituire dignita' a chi non soltanto ha perso i propri genitori ma che ha subito per 39 anni gli effetti di un ignobile ed inaccettabile depistaggio e che, adesso, si vede negata la liquidazione di quanto disposto dalle sentenze emesse in nome del Popolo Italiano". La decisione riguarda 7 familiari delle vittime, altri 68 avevano ottenuto il risarcimento nel 2017.

Resta il fatto, comunque, che nessuno finora è stato chiamato a rispondere per il reato di strage. Chi ha lanciato il missile? Di chi era l'aereo da combattimento che lo lanciò? Domande che rimarranno senza risposta. O almeno, finora non ce n'è stata una.

Redazione Milano