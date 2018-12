LA STRAGE DEL ''LANTERNA AZZURRA CLUB'' PROVOCATA DA UNA BANDA DI RAPINATORI? E' L'IPOTESI PRINCIPALE DEGLI INVESTIGATORI

lunedì 10 dicembre 2018

Chi e' perche' ha scatenato il panico all'interno del locale, qual era la sostanza che ha reso l'aria irrespirabile, quante erano effettivamente le presenze all'interno della sala dove si sarebbe esibito Sfera Ebbasta, se c'e' stato il rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalle norme per gli spettacoli pubblici, perche' il trapper atteso per la tarda serata dai suoi giovani fans marchigiani all'1 della notte non era ancora arrivato a Corinaldo.

Sono i principali interrogativi che stanno dietro l'inchiesta su quanto e' accaduto, nella notte tra venerdi' e sabato scorso, nel 'Lanterna Azzurra Clubbing', dove sono morti cinque adolescenti e una giovane mamma. Un'inchiesta delicata, perche' coinvolge direttamente soprattutto minorenni, molti dei quali ancora sotto choc, chiamati a fornire agli inquirenti gli elementi chiari per ricostruire fatti e responsabilita'.

Un'inchiesta complessa, perche' nella ricostruzione hanno un valore video e immagini riprese dai ragazzini all'interno del locale, ai quali sono tornati ad appellarsi gli inquirenti perche' consegnino tutti i materiali utili. Tra ieri e oggi i primi fermi: un minorenne e due maggiorenni, che per il momento dovranno spiegare il possesso di droga. Il piu' piccolo di loro sarebbe stato visto all'interno del locale da decine di testimoni, con un cappellino e una maschera a coprire il viso, spruzzare in aria qualcosa che, al momento, non si sa cosa fosse. Si pensava a una sostanza urticante, forse al peperoncino, ma gli esperti dubitano che una sola bomboletta spray - peraltro ritrovata e sequestrata - possa far diventare l'aria irrespirabile tanto da costringere la maggior parte dei presenti a uscire velocemente dal locale.

Anche per i due fermi di questa mattina, gli inquirenti preferiscono parlare solo di possesso di droga, sganciandoli per il momento dall'inchiesta sui sei morti del club e in attesa dei possibili riscontri che arriveranno oggi dall'interrogatorio del minorenne. Dalle maglie del riserbo, pero', emerge un'ipotesi forte: venerdi' notte, all'interno del 'Lanterna Azzurra Club', sarebbe stata in azione una banda di giovani rapinatori.

Del furto di una catenina ha parlato agli inquirenti un dj del locale, Marco Cecchini, figlio di uno dei due titolari: ma anche in questo caso si tratta di una notizia riferita, per cui i carabinieri proveranno a individuare chi ha subito quel furto.

E poi c'e' il giallo delle presenze effettive all'interno di una sala omologata per 469 persone, per la quale erano stati messi in vendita 1.400 biglietti, ma quelli effettivamente venduti sarebbero stati meno di 500. Numeri sui quali stanno lavorando carabinieri e vigili del fuoco: in mancanza delle telecamere interne al locale, saranno ancora una volta foto e video a chiarire con una certa precisione quante persone attendevano l'esibizione di Sfera Ebbasta.

I vertici della societa', che sono stati ascoltati gia' sabato dagli inquirenti e che oggi finiranno nel registro degli indagati, non fosse altro per una questione tecnica che permettera' di eseguire dei rilievi tecnici necessari alle indagini, hanno detto di aver rispettato tutte le regole.

Un aspetto, quello del rispetto delle regole, che riguarda innanzitutto la struttura, a cominciare dalle uscite di sicurezza e, in particolare, quella dopo la quale sono crollate decine di persone, scivolando una sull'altra in un fossato di poco piu' di un metro. Li' dove sono morti in sei e dove sono rimasti schiacciati e asfissiati anche i sette ricoverati all'ospedale regionale di Torrette.

La lente di ingrandimento e' puntata anche sul personale addetto alla sicurezza del locale, con l'obiettivo di capire il grado di professionalita' e la correttezza dei rapporti di lavoro. La societa' addetta alla sicurezza del locale e' riminese e il coordinatore, Gianni Ermellini, ha spiegato che quella notte coordinava una squadra di 10 addetti. "Ci ho messo l'anima e tutte le mie forze per tirar fuori la massa di gente schiacciata nella zona della porta", ha dichiarato.

Infine c'e' un capitolo che non sembra riguardare direttamente il fascicolo aperto dalle procure della repubblica e dei minori: in centinaia aspettavano Sfera Ebbasta al 'Lanterna Azzurra Clubbing' per la tarda serata di venerdi' notte, ma il rapper che ha 1,5 milioni di fans su Instagram, si e' esibito fino a mezzanotte e mezza all'Altromondostudios di Rimini.