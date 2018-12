LA DESTRA NAZIONALISTA EUROSCETTICA ANTI IMMIGRAZIONE SELVAGGIA DILAGA IN SVEZIA: CENTROSINISTRA PERDE LE AMMINISTRATIVE

lunedì 3 dicembre 2018

LONDRA - Sono passati quasi 3 mesi da quando gli elettori svedesi sono andati alle urne per eleggere il parlamento ma ancora non si e' riusciti a formare un nuovo governo e questo perche' gli schieramenti di centrosinistra e centrodestra non vogliono fare alleanze con il partito anti-immigrati degli Sweden Democrats. Che ha oggi in parlamento un peso tale da essere "l'ago della bilancia", però con il quale nessuno dei due schieramenti vuole "ufficialmente" allearsi.

A questo punto sarebbe facile pensare che gli Sweden Democrats siano arrivati al capolinea, chiusi nel ghetto dell'opposizione "impresentabile" secondo i "canoni" Ue, ma sarebbe un colossale errore perche' se a livello nazionale vengono isolati, a livello locale il partito dei moderati (di centrodestra) sta facendo alleanze con loro e grazie ad essi sta controllando ora diversi comuni.

La piu' importante vittoria e' avvenuta a Burlov, un sobborgo di Malmo, dove i socialdemocratici hanno controllato questo comune ininterrottamente dal 1911 ma adesso sono stati sconfitti da un'alleanza composta dai moderati e dagli Sweden Democrats.

Senza il supporto del partito anti-immigrati, per i moderati sarebbe stato impossibile raggiungere questa vittoria storica, non fosse altro perchè gli Sweden Democrats sono arrivati primi all'elezione.

Altri comuni dove gli Sweden Democtats governano assieme ai moderati sono Trelleborg, Kristianstag, Skurup, Simrishanm e Staffanstorp anche questa una cittadina vicina a Malmo.

Questa non e' una coincidenza visto che Malmo e' una delle citta' dove l'alto tasso di immigrati ha creato zone pericolossisime, dove nemmeno la polizia entra e quindi gli elettori che vivono ai margini hanno votato per gli Sweden Democrats perche' sono esasperati e disperati.

E' evidente che questo partito anti-immigrati stia mettendo radici e la sua presenza si fa sentire a livello politico.

A Horby, il comune dove gli Sweden Democrats hanno da soli preso il controllo, di recente il comune ha dimezzato la spesa per dare ai figli degli immigrati lezioni all'asilo nella loro madrelingua giustificandola col fatto che questi bambini, i cui genitori non parlano svedese, debbano imparare per prima cosa lo svedese, dato che vivono in Svezia e vengono educati da scuole svedesi.

A Staffanstorp invece la coalizione di cui gli Sweden Democrats fanno parte ha deciso di non servire cibo halal negli asili e nelle case di cura, un provvedimento che tiene conto del fatto che chi e' musulmano deve a tutti i costi integrarsi e non avere privilegi, tantomeno trattamenti che ne accrescano l'isolamento e la ghettizzazione in un "mondo a parte" rispetto la società svedese.

Checche' ne dicano i giornalisti di regime, trombettieri della Ue, il nazionalismo in Svezia si sta rafforzando e questo non potra' che avere conseguenze non solo nel paese scandinavo ma anche nell'Europa continentale.

Qui ci sono i link originali in lingua inglese che riportano queste notizie.

https://www.thelocal.se/20181129/sweden-democrats-in-hrby-halve-spending-on-mother-tongue-lesson

https://www.thelocal.se/20181127/how-the-moderates-have-taken-power-all-over-skne-with-sd-help

GIUSEPPE DE SANTIS - Londra