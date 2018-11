MATTEO SALVINI PROMETTE: TUTTI GLI OBBLIGAZIONISTI CHE HANNO COMPRATO NELLE BANCHE (FALLITE) RIMBORSATI ALMENO AL 90%

martedì 27 novembre 2018

ROMA - Tutti gli obbligazionisti delle Banche finite in risoluzione e in liquidazione che hanno comprato titoli allo sportello riceveranno rimborsi di almeno il 90% delle perdite subite. E' quanto hanno assicurato oggi alle associazioni dei consumatori in un incontro al Mef il vice premier Matteo Salvini e il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa.

Secondo quanto ha riportato Letizia Giorgianni, leader dell'associazione Vittime Salvabanche, - che ha partecipato all'incontro assieme anche a Luigi Ugone dell'associazione Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza - "l'incontro e' stato caratterizzato dalla presenza di Salvini che ha assicurato che sara' sua cura di trovare una soluzione nel piu' breve tempo possibile per il maggior numero di risparmiatori".

Giorgianni ha ricordato che il vecchio governo aveva deciso un rimborso forfettario all'80% per gli obbligazionisti con reddito Irpef sotto i 35.000 euro annuali. Gli altri invece andavano all'arbitrato.

"Il nuovo governo nella norma di 2 settimane fa prevede un rimborso del 30% degli azionisti delle Banche in risoluzione ma non ha piu' preso in considerazione gli obbligazionisti". Per questo, Giorgianni dice di aver chiesto la dovuta attenzione sugli obbligazionisti, "perche' altrimenti si rischia la situazione paradossale che gli azionisti vengono rimborsati al 30% mentre gli obbligazionisti che ricorrono all'arbitrato in alcuni casi si vedono rifiutare la richiesta di rimborso e restano a zero".

"Villarosa - ha aggiunto la responsabile delle Vittime del Salvabanche - ha assicurato che nel nuovo testo di legge tutti gli obbligazionisti che hanno acquistato titoli allo sportello dovranno poter accedere a un rimborso di almeno il 90%. Saranno esclusi quelli che hanno comprato da intermediari".

"Siamo confortati sicuramente della presenza odierna di un vice premier, ma saremo soddisfatti solo ed esclusivamente quando queste intenzioni si tradurranno in norme scritte" ha concluso Giorgianni. Certo, al parola data dal vice premier Matteo Salvini conta. Eccome.

Concluso al Mef l'incontro tra il Governo ed i rappresentanti dei risparmiatori truffati nei crack bancari Matteo Salvini, parlando del fatto che l'Europa possa considerare questa azionbe di rimborso come aiuto di Stato, ha dichiarato: "Usero' i gomiti come un giocatore di rugby anche in Europa per difendere i risparmiatori azzerati".

L'Unione nazionale consumatori, che ripostra la dichiarazione, commenta: "Apprezziamo la presenza del vicepremier ed il suo impegno ad aiutare i risparmiatori anche se l'Europa considerasse il Fondo come un aiuto di Stato. Confermata poi la cabina di regia, la possibilita' di cumulo delle azioni e la volonta' di rimpinguare il Fondo non appena possibile. Ora attendiamo che gli impegni si traducano in atti concreti". E sarà così.

Redazione Milano