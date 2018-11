BORSA DECOLLA, SPREAD AFFONDA, MERCATI PREMIANO IL GOVERNO ITALIANO E TIRANO UNO SCHIAFFONE A PD E FORZA ITALIA (ADDIO)

lunedì 26 novembre 2018

La Borsa di Milano letteralmente decolla, crescendo in un colpo solo del 3% ma è poco, rispetto la notizia parallela che mette in grande difficoltà la variegata e sgangherata armata delle opposizini al governo Lega - M5S: purtroppo per tutti loro, dai gufi di Forza Italia ai corvi del Pd, l'arma suprema antigovernativa, lo spread, gli si è rivoltata contro: è precipitato a 288 punti base.

Che notizia nefasta, per Berlusconi & Renzi.

E il bello è tutto ciò accade prprio mentre Mario Draghi lancia il suo "allarme". Ha detto: "Come abbiamo visto nella crisi passata, la zona euro puo' essere esposta a rischi originati da politiche nazionali insostenibili che risultano da livelli eccessivi di debito, vulnerabilita' del settore finanziario e/o assenza di competitivita''. Ovvio, si sia riferito all'Italia, ma i mercati non ne hanno affatto tenuto conto. Evidentemente, le politiche del governo italiano sono ritenute sostenibili, il debito non è considerato eccessivo, ovvero è finanziabile e garantito, e anche la precisazione di Draghi subito dopo, quando ha detto che "il QE terminerà a dicembre, è confermato" invece di fare alzare lo spread, lo ha fatto abbassare. Era leggermente risalito a 291 punti, dopo Draghi è disceso a 287.

A spezzare una lancia a favore dell'Italia e delle sue nuove polit5iche economiche - diametralmente opposte alle "indicazioni" della Commissione Ue - è addirittura il colosso bancario francese Credit Agricole. Ha dichiarato oggi in conferenza stampa a Parigi il ceo, Philippe Brassac: "Come Credit Agricole Italia noi abbiamo circa 7 miliardi di euro di esposizione in Btp. Lo Spread potrebbe essere una preoccupazione, ma in realtà non lo è. L'Italia è un grande Paese, abbiamo molti titoli italiani nelle nostre aziende, come ad esempio in Amundi, ma non più né meno di quanti ce ne dovrebbero essere. Le nostre strategie nei confronti dell'Italia sono a lungo termine, anche se ci sono delle tensioni che possono preoccupare in questo momento, la nostra strategia non cambia: è di lungo termine. Momenti di incertezza esisteranno sempre, non solo in Italia".

Soddisfatto il Premier, Giuseppe Conte: "Lo spread mi sembra dia qualche segnale positivo."Ovviamente dobbiamo tutti fare la nostra parte per realizzare un sistema Italia che dia fiducia agli investitori. Oggi i mercati finanziari devono essere rassicurati, che noi siamo un governo che agisce con un piano ben preciso. La manovra - valuta il presidente del Consiglio - e' ben strutturata, abbiamo le idee molto chiare un dialogo sereno e costruttivo con l'Europa e con le istituzioni europee che certamente ci aiuteranno a rassicurare i mercati finanziari e ad avere la fiducia degli investitori".

Tra gli sconfitti anche oggi dai mercati, in tutta evidenza "cinici e bari" che non capiscono i suoi "allarmi" c'è Cottarelli, che tanto tifava per lo spread alle stelle. Ob torto collo, ha dichiarato: " Lo spread Btp-Bund potrebbe diminuire gradualmente ma il vero problema è che la manovra economica espone il Paese a shock esterni, che potrebbero portare a una recessione molto grave". (notare: shock esterni? Quali? Ad esempio la Germania che entra in recessione, come molti segnali indicano, nonostante il pareggio di bilancio, il debito pil al 60% e un surplus commerciale enorme e perfino contro le reogle della Ue? Cioè, adesso dovremmo preocuparci della Germania!) E infatti Cottarelli aggiunge: " "Se ci fosse un rallentamento dell'Europa noi finiamo in recessione e il debito pubblico torna a crescere. Anche una recessione piccola porterebbe a un aumento del debito pubblico e si trasformerebbe in una recessione seria: sarebbe una situazione molto seria. Bisogna fare qualcosa prima che uno shock esterno ci colpisca, perchè da quello sarebbe difficile uscire". Europa, ovvero Germania. Chi altri?

"Noi vogliamo solo fare passi avanti. Io bado alla sostanza e non alla forma. A me interessa mandare in pensione la gente, smantellare la legge Fornero, restituire il lavoro e la salute. Noi applichiamo il buonsenso e la concretezza, che non si attacca allo 0,1 in più o in meno. E' una manovra che si fonda sul diritto al lavoro, il diritto alla pensione, il diritto alla salute e la riduzione fiscale. E quindi se a Bruxelles pensano di tenere in ostaggio il governo o sessanta milioni di italiani su uno zero virgola, siamo disponibilissimi a togliergli qualunque alibi", ha detto infine il vice premier, Matteo Salvini, in un'intervista al Gr1.

Molto bene.

Max Parisi