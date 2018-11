IL COMMISSARIO PIERRE MOSCOVICI S'E' ARRICCHITO MOLTISSIMO NEGLI ULTIMI DUE ANNI: 245 MILIONI DI DOLLARI. COME HA FATTO?

giovedì 22 novembre 2018

Pierre Moscovici non è un uomo qualsiasi, è il Commissario europeo per gli affari economici, è un personaggio e ci tiene molto ad esserlo. Politicamente parlando, oggi è un fallito, ma tant'è. Il suo partito, i socialisti francesi, alle elezioni politiche dell'aprile 2017 ha raggranellato il 6% dei voti. Il PS partiva dal 39% delle precedenti elezioni. Non è dato sapere ancora cosa accadrà alle europee di maggio 2019, neppure se il partito socialista francese riuscirà a far eleggere almeno un suo rappresentante, e con questo per il signor Moscovici la carriera politica potrebbe dirsi definitivamente chiusa.

Che farà, poi, Pierre Moscovici, tenendo presente che neppure potrà ambire ad essere riconfermato commissario, dato che nessuno della sua banda politica potrà nominarlo?

La risposta è semplice: si godrà le centinaia di milioni di euro che ha "guadagnato" negli anni in cui, dal 2014 ad oggi, è stato per l'appunto commissario agli "affari economici della Ue". Affari economici personali, quantomeno, che l'hanno fatto diventare ricchissimo.

E allora, vediamoli da vicino, gli "affari economici" del Commissario agli Affari economici dell'Unione europea Pierre Moscovici.

"È stato un anno difficile per l'ex ministro dell'Economia e delle Finanze francese, ma almeno i suoi milioni di dollari gli possono alleviare il dolore. Il 61enne Pierre Moscovici ha preso il primo posto fra i 10 politici più pagati nel 2018 su People With Money con un fatturato stimato di 82 milioni dollari".

Avete letto bene.

"Nel 2016 sembrava che la spettacolare carriera del politico fosse agli sgoccioli. Improvvisamente, eccolo di nuovo in cima. Secondo la lista di People With Money di mercoledì (21 novembre 2018), Moscovici è il più pagato politico al mondo, grazie a sorprendenti guadagni di 82 milioni di dollari tra ottobre 2017 e ottobre 2018, un vantaggio di quasi 50 milioni di dollari sul suo concorrente più vicino".

E come ha fatto? Ecco la spiegazione.

Nel compilare questa lista ogni anno, la rivista People With Money prende in considerazione fattori come le retribuzioni anticipate, la partecipazione agli utili, i residui, il supporto e il lavoro pubblicitario.

"Il politico francese ha un patrimonio netto stimato di 245 milioni di dollari. Egli deve la sua fortuna a intelligenti investimenti azionari, proprietà, accordi lucrativi di collaborazione con i cosmetici CoverGirl. Moscovici possiede anche diversi ristoranti (la catena “Le pizze di Papà Pierre”) a Parigi, una squadra di calcio (“Gli Angeli di Parigi”), ha lanciato il suo marchio di Vodka (“Pure Wondermoscovici - Francia”), e sta affrontando il mercato dei ragazzi con un profumo di successo (“Da Pierre con Amore”) e una linea alla moda chiamata “Seduzione by Pierre Moscovici”.

Ora, qualsiasi cittadino europeo crediamo abbia il diritto di sapere come sia possibile che un Commissario dell'Unione europea possa avere sfruttato il proprio ruolo per arricchirsi personalmente fino a tal punto. Lo stipendio, per altro rilevantissimo, che incassa ogni mese dalla Ue sono briciole a confronto del patrimonio immenso che ha accumulato negli ultimi due anni da Commissario agli affari economici dell'Unione europea. E come ha fatto?

Di sicuro non attingendo al patrimonio familiare, dato che suo padre, Serge Moscovici, fu sì un personaggio rilevantisismo, in Francia, ma non certo in ambito finanziario: è stato uno psicologo e sociologo, una delle figure più rilevanti nel campo della psicologia sociale europea. Un intellettuale raffinatissimo della vera sinistra di Francia.

E quindi, chi ha "consigliato" chi ha "aiutato" Pierre Moscovici a diventare multimilionario? Che favori ha avuto, quali informazioni ha ricevuto - nella sua posizione - per fare gli "intelligenti investimenti azionari" di cui scrive la rivista People With Money da cui sono tratti i virgolettati che avete appena letto?

C'è la possibilità che nell'accumulare tale ingentissima fortuna finanziaria Pierre Moscovici abbia compiuto reati, come ad esempio interesse privato in atti d'ufficio, o forse insider trading, o magari corruzione?

Sono domande alle quali a nostro parere la magistratura dovrebbe dare risposte. E presto.

Max Parisi