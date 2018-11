POLIZIA LOCALE DI MILANO SCOPRE DORMITORIO-LAGER (CON 25 AFRICANI DENTRO) IN UN PALAZZO. L'APPARTAMENTO E' DI UN CINESE

martedì 13 novembre 2018

MILANO - Venticinque letti ammassati in un quadrilocale dalle pessime condizioni igieniche che ospitava migranti, molti clandestini in Italia. .È quanto trovato gli agenti del Nucleo reati immobiliari della polizia locale di Milano in un appartamento di via Imbonati, in zona Dergano.

Il proprietario, cittadino cinese, è stato denunciato. Le indagini, coordinate dal comandante Marco Ciacci, sono partite dopo una segnalazione arrivata dall’amministratore dell’immobile che aveva ricevuto lamentele dagli altri inquilini sul continuo via vai nel palazzo.

Nel quadrilocale i letti a castello erano uno di fianco all’altro, sistemati in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile; alcuni posti letto erano suddivisi in microcamere separate con pannelli e porte di legno munite di lucchetto, in cui i materassi occupavano quasi interamente la superficie di pavimento.L’appartamento, sottolinea la polizia locale, si trovava in condizioni igieniche pessime, con avanzi di cibo sparsi nelle parti comuni e diversi alimenti avariati stipati tra i letti.

All’interno della casa gli agenti hanno trovato 16 persone, dodici maschi e quattro donne. Nove di loro sono risultati non in regola con i documenti di soggiorno e per tanto sono stati accompagnati presso gli uffici della polizia locale per l’identificazione.

Il proprietario, 49enne cinese, è stato denunciato per sfruttamento dell’immigrazione e comunicazione all’Autorità giudiziaria finalizzata all’ottenimento del sequestro preventivo dell’immobile, attività propedeutica alla successiva confisca dell’appartamento.

Inoltre sono state emesse a suo carico sanzioni amministrative, per un ammontare complessivo di oltre 7mila euro per l’apertura di foresteria lombarda sprovvisto di autorizzazione, mancanza di autorizzazione sanitaria per l’apertura di alberghi e mancata comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza dell’ospitalità di cittadino straniero, e figuriamoci, clandestino.

Il rispetto della legge e il ritorno della legalità nelle città italiane dilagano, da che il ministro dell'Interno si chiama Matteo Salvini.

Redazione Milano.