CROLLATI GLI SBARCHI DI AFRICANI IN ITALIA: DA 119.369 NEL 2017 A 22.167 DA GENNAIO A NOVEMBRE 2018: MERITO DI SALVINI

lunedì 12 novembre 2018

"Gli sbarchi nel 2016 sono stati 181.436, nel 2017 sono stati 119.369 mentre nel 2018 sono scesi a 22.167". Sono i dati forniti da Massimo Bontempi, direttore della Direzione centrale immigrazione e polizia delle frontiere intervenuto alla conferenza stampa sui 'Due anni di monitoraggio dei rimpatri forzati. Il numero, Come si vede dai numeri, e' drasticamente diminuito", promossa dal garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta'.

"E se nel 2016 la maggior parte proveniva dalla Nigeria cosi' come nel 2017 - ha aggiunto - nel 2018 si ha una prevalenza di tunisini".

Bontempi ha spiegato che nel " 2017 sono stati effettuati 1.263 operazioni di rimpatrio di cui 79 mediante voli charter grazie all'intervento gli 8.791 operatori.

Gli stranieri rimpatriati forzatamente sono stati 3.694. Nel 2017, al 4 novembre, sono stati 1.065 i rimpatri di cui 64 mediante voli charter, grazie all'intervento di 6.990 operatori. Gli stranieri rimpatriati forzatamente sono stati 2.911.

Al 4 novembre 2018 le operazioni di rimpatrio sono state 1.100 di cui 63 mediante voli charter, grazie all'intervento di 7.261 operatori. Gli stranieri rimpatriati forzatamente sono stati 2.945". Il direttore ha inoltre sottolineato che "dal primo gennaio al 4 novembre 2018 sono stati 28.659 gli stranieri rintracciati in posizione irregolare".

Inoltre, sono letteralmente crollati i permessi di soggiorno rilasciati: "Con il Decreto Salvini netta inversione di rotta: negato l'asilo a 3 immigrati su 4. E se lo scrive la Repubblica vale doppio. È finita la pacchia!". Lo scrive il ministro dell'Interno Matteo Salvini, su twitter. "Con 700mila sbarcati negli ultimi anni (grazie Pd) e 5 milioni di italiani poveri, non potevamo piu' permetterci un esercito di finti profughi in giro per le nostre citta'! Abbamo dato un bel taglio. Da sinistra mi attaccano con cortei e insulti? Segno che siamo su strada giusta" ha aggiunto il ministro dell'Interno Salvini sempre su twitter.

Redazione Milano