ARRESTATI A BARI QUATTRO AFRICANI - RICERCATO UN QUINTO - PER AVERE STUPRATO UNA RAGAZZA DENTRO IL CENTRO ''ACCOGLIENZA''

mercoledì 31 ottobre 2018

BARI - Un altro orrendo stupro di gruppo compiuto da un gruppo - cinque! - di nigeriani. Nel pomeriggio di ieri, agenti della Squadra Mobile della Questura di Bari hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale del capoluogo pugliese, su richiesta della Procura della Repubblica, cinque cittadini nigeriani ritenuti responsabili, in concorso, di violenza privata e violenza sessuale di gruppo. Si tratta di giovani tra i 21 ed i 37 anni, alcuni dei quali con precedenti di polizia ed in posizione irregolare nel territorio dello Stato (uno di essi, in particolare, già detenuto in carcere per omicidio di un cittadino nigeriano avvenuto l'8 maggio 2017).

Secondo quanto accertato dalle indagini, "nei primi giorni del maggio 2017 i cinque hanno fatto irruzione all'interno di un modulo abitativo del Centro Accoglienza richiedenti asilo (Cara) di Bari-Palese e, facendo leva sulla forza intimidatrice derivante dalla comune appartenenza ad uno specifico gruppo etnico, hanno dapprima bloccato una ragazza nigeriana, O.F. di 24 anni, e subito l'hanno poi, sotto la minaccia di un'arma da taglio, violentata".

Quando la vittima ha avuto il coraggio di denunciare l'episodio, dopo diversi mesi, era molto impaurita, visto il clima di omertà all'interno della comunità nigeriana del capoluogo e il clima di continua intimidazione e violenza dentro il Cara di Bari, ed anche la paura per ulteriori azioni violente ai suoi danni, ma le attenzioni della Squadra Mobile di Bari e le cure dell'Associazione di protezione che l'ha presa in carico l'hanno rasserenata e l'hanno convinta a riferire i terribili fatti.

La ragazza ha raccontato di essere approdata sulle coste italiane agli inizi del 2017, sul solito barcone salpato dalla Libia come avveniva durante il governo Pd. Arrivata in Italia, quindi, sarebbe stata minacciata da non meglio indicati connazionali che le avrebbero ordinato di prostituirsi per ripagare interamente il debito contratto per il viaggio, una somma pari a circa 20.000 euro.

Trascorso qualche giorno, era però riuscita a scampare alle grinfie dei suoi sfruttatori ed a raggiungere il Cara di Bari-Palese. Qui, fin da subito, è stata oggetto di attenzioni sessuali da parte di un suo connazionale, 'Egbon', che l'ha importunata diverse volte. La ragazza si è opposta in più occasioni fino a quando, una sera, è stata minacciata di morte dall'uomo, armato di coltello a scatto. Quindi è stata poi attorniata dal branco, colpita da tutti ripetutamente con schiaffi e pugni al volto, e trascinata in una stanza. A quel punto Egbon ha consumato il rapporto sessuale con la donna, mentre gli altri impedivano l'accesso alla camera ad estranei. Successivamente ha continuato a picchiarla brutalmente.

Vani sono stati i tentativi della donna di chiedere aiuto, nel Cara di Bari nessuno è intervenuto in suo soccorso. Le indagini avviate dalla Sezione Contrasto al Crimine Extracomunitario e Prostituzione, per altro confortate da una precedente attività investigativa portata avanti per fare luce sui fenomeni delittuosi perpetrati da gang nigeriane in tema di furti, rapine, estorsioni ed intimidazioni sia all'interno che all'esterno del Cara, hanno permesso di individuare, anche grazie ad alcune fondamentali testimonianze, tutti i responsabili delle gravi violenze ai danni della vittima acquisendo così elementi che hanno consentito alla Procura della Repubblica di Bari di richiedere ed ottenere dal Giudice delle Indagini Preliminari la misura cautelare in carcere.

Quattro degli uomini colpiti dalla misura cautelare sono stati arrestati nel capoluogo e nella provincia barese e portati nel carcere di Bari, mentre un quinto è ricercato.

"Da anni denunciamo gli innumerevoli episodi di violenza commessi all'interno del Cara, dove nonostante abbiano una accoglienza e dei servizi piu' che dignitosi, gli immigrati che li' sono ospitati si macchiano dei reati piu' odiosi e violenti: risse, stupri, talvolta omicidi". Lo ha dichiarato, appresa la notizia degli arresti, l'onorevole della Lega Rossano Sasso che aggiunge: "Nelle ultime settimane grazie alle politiche attuate da Matteo Salvini, gli sbarchi sono diminuiti notevolmente e di conseguenza numerosi centri di accoglienza straordinaria sono stati chiusi anche in provincia di Bari per mancanza di immigrati".

"L'obiettivo - ricorda Sasso - e' di ridurre al minimo le presenze anche nel Cara, accogliendo solo i veri profughi e grazie al Decreto Sicurezza, negare qualsiasi riconoscimento ai delinquenti, rispedendoli definitivamente a casa loro".

Per la deputata della Lega Anna Rita Tateo "ancora una volta una donna e' vittima della violenza, violenza di un gruppo di nigeriani che hanno pensato bene di stuprare in gruppo una loro connazionale. Magari alcuni di loro, mentre attendevano il riconoscimento dello status di rifugiato, hanno pure partecipato a qualche assemblea delle femministe o dei centri sociali di Bari. Oggi noi paghiamo il prezzo di anni di scellerate politiche di accoglienza, nei confronti di chi diceva di fuggire dalla guerra ma la guerra ce l'ha portata a casa nostra. Passo dopo passo anche a Bari - sottolinea - stiamo ponendo rimedio ai danni creati dal Pd, con buona pace di buonisti e sinistri vari che anche questa volta resteranno in silenzio e non diranno una parola nei confronti della povera ragazza vittima di violenza sessuale, solo perche' a stuprare sono stati degli immigrati".

Redazione Milano